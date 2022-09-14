Всі логістичні шляхи окупантів знаходяться під контролем ЗСУ, - Гуменюк
Керівництво Збройних сил України володіє повною інформацією про логістичні маршрути і перекидання ворогом озброєння і техніки на Південному фронті.
Про це заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ під час брифінгу.
"Нам відомо, ми відстежуємо і контролюємо ті шляхи, які вони можуть використовувати для остаточного застосування цієї техніки на Південному фронті. І вони усвідомлюють, що вогневий контроль наш якраз перекриває всі материкові шляхи, які вони можуть використовувати гіпотетично. Навіть якщо вони спробують розбити ці колони на маленькі групи, ми готові до цього, і вони теж в цьому обізнані", - зазначила Гуменюк.
Раніше в ISW заявили, що ЗСУ досягають значних успіхів у Херсонській області і підривають бойові можливості окупантів.
Нагадаємо, заступник Міністра оборони Ганна Маляр вказала, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.
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