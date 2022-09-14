ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Всі логістичні шляхи окупантів знаходяться під контролем ЗСУ, - Гуменюк

Новость на русском →
Київ, Середа 14 вересня 2022 15:38
Всі логістичні шляхи окупантів знаходяться під контролем ЗСУ, - Гуменюк Фото: ЗСУ контролюють всі логістичні шляхи російських військових (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Керівництво Збройних сил України володіє повною інформацією про логістичні маршрути і перекидання ворогом озброєння і техніки на Південному фронті.

Про це заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ під час брифінгу.

"Нам відомо, ми відстежуємо і контролюємо ті шляхи, які вони можуть використовувати для остаточного застосування цієї техніки на Південному фронті. І вони усвідомлюють, що вогневий контроль наш якраз перекриває всі материкові шляхи, які вони можуть використовувати гіпотетично. Навіть якщо вони спробують розбити ці колони на маленькі групи, ми готові до цього, і вони теж в цьому обізнані", - зазначила Гуменюк.

Раніше в ISW заявили, що ЗСУ досягають значних успіхів у Херсонській області і підривають бойові можливості окупантів.

Нагадаємо, заступник Міністра оборони Ганна Маляр вказала, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Збройні сили України Херсон
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні