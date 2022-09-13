ВСУ достигают значительных успехов в Херсонской области и подрывают боевые возможности оккупантов, - ISW
Успешное контрнаступление ВСУ продолжает оказывать значительное влияние на моральное состояние и военный потенциал России на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Спутниковые снимки позиций РФ в Киселевке (в 15 км к северо-западу от Херсона) показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций", - отмечают аналитики.
В ISW объяснили, что Киселевка является оперативно важным местом для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чорнобаевкой, крайней частью Херсона.
"Очевидное отвод российских войск с этой позиции может нарушить способность россиян защитить северо-западные окрестности города Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе чувствуют непосредственную угрозу своим позициям", - указали в Институте изучения войны.
Оккупанты пытаются капитулировать
Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 12 сентября заявила, что российские войска, расположенные на правом берегу Днепра в Херсонской области, пытаются договориться о капитуляции под эгидой международного права.
"Сообщение о переговорах и о капитуляции являются индикаторами того, что украинские контрнаступления на юге происходят в быстром темпе", - добавили в ISW.
Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.
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