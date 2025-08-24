Лофери, піжамний костюм і жакет: 5 речей, які варто додати в осінній гардероб

Восени 2025 року дизайнери пропонують оновити гардероб актуальними та зручними речами, які легко поєднуються між собою і допомагають створити стильний образ на кожен день. Цього сезону в моді комфорт, несподівані поєднання і яскраві акценти.

Про те, які речі точно варто додати до свого осіннього гардероба, розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки та fashion-інфлюенсерки Вікторії Жир.

Лофери - заміна кедам і балеткам

Лофери - це стильна і зручна альтернатива кедам, кросівкам і балеткам.

Особливу увагу вона радить звернути на яскраві моделі, а також взуття з принтами - зебра, леопард або коров'ячий.

У тренді також фактурність (наприклад, ворсисті матеріали) і металеві відтінки, включно із золотом.

Піжамний комплект - універсальний і модний

Піжамний стиль продовжує тримати позиції. Стилістка радить мати в гардеробі піжамні сорочки, які можна носити зі спідницями, бермудами або шортами - як на показах Prada.

А піжамні штани чудово поєднуються зі светрами, сорочками та навіть піджаками - це естетика Lazy Luxury, яка зараз набирає популярності.

Масивні сережки - акцент у портретній зоні

Аксесуари залишаються найважливішим елементом стилю.

Стилістка рекомендує звернути увагу на масивні сережки або моносережки - вони створюють виразний акцент у зоні обличчя незалежно від того, що на вас вдягнуто.

Це особливо актуально для зустрічей у Zoom або прямих ефірів в Instagram.

Елементи спортивного стилю

Обов'язково потрібно мати в гардеробі щось зі спортивного стилю - худі, бомбер або анорак. Ці речі формують модний оверсайз-силует, що нагадує букву D.

Жакет із сукнею, худі з шовковою сукнею або анорак зі спідницею - такі комбінації мають сучасний вигляд, і для них не потрібно кардинально змінювати гардероб.

Подовжений жакет - альтернатива пальту

Остання річ, яку стиліст радить обов'язково придбати - подовжений жакет.

Це не кардиган і не пальто, а універсальний елемент демісезонного гардероба, що візуально подовжує силует і створює правильну вертикаль. Його можна носити з чим завгодно - від спортивного костюма до сукні або джинсів.