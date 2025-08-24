ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лоферы, пижамный костюм и жакет: 5 вещей, которые следует добавить в осенний гардероб

Воскресенье 24 августа 2025 11:30
UA EN RU
Лоферы, пижамный костюм и жакет: 5 вещей, которые следует добавить в осенний гардероб ЧТо будет модно осенью 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осенью 2025 дизайнеры предлагают обновить гардероб актуальными и удобными вещами, которые легко сочетаются между собой и помогают создать стильный образ на каждый день. В этом сезоне в моде комфорт, неожиданные сочетания и яркие акценты.

О том, какие вещи точно следует добавить в свой осенний гардероб, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста и fashion-инфлюенсера Виктории Жир.

Лоферы - замена кедам и балеткам

Лоферы - это стильная и удобная альтернатива кедам, кроссовкам и балеткам.

Особое внимание она советует обратить на яркие модели, а также обувь с принтами - зебра, леопард или коровий.

В тренде также фактурность (например, ворсистые материалы) и металлические оттенки, включая золото.

Пижамный комплект - универсальный и модный

Пижамный стиль продолжает держать позиции. Стилист советует иметь в гардеробе пижамные рубашки, которые можно носить с юбками, бермудами или шортами - как на показах Prada.

А пижамные брюки прекрасно сочетаются со свитерами, рубашками и даже пиджаками - это эстетика Lazy Luxury, которая сейчас набирает популярность.

Массивные серьги - акцент в портретной зоне

Аксессуары остаются важнейшим элементом стиля.

Стилист рекомендует обратить внимание на массивные серьги или моносерьги - они создают выразительный акцент в зоне лица независимо от того, что на вас одет.

Это особенно актуально для встреч в Zoom или прямых эфиров в Instagram.

Элементы спортивного стиля

Обязательно нужно иметь в гардеробе что-то из спортивного стиля - худи, бомбер или анорак. Эти вещи формируют модный оверсайз-силуэт, напоминающий букву D.

Жакет с платьем, худи с шелковым платьем или анорак с юбкой - такие комбинации выглядят современно, и для них не нужно кардинально менять гардероб.

Удлиненный жакет - альтернатива пальто

Последняя вещь, которую стилист советует обязательно приобрести - удлиненный жакет.

Это не кардиган и не пальто, а универсальный элемент демисезонного гардероба, визуально удлиняющий силуэт и создающий правильную вертикаль. Его можно носить с чем угодно - от спортивного костюма до платья или джинсов.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"