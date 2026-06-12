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Lockheed Martin зібрала бойовий дрон за рік: як 3D-друк докорінно змінив війну

18:13 12.06.2026 Пт
2 хв
Швидкість проєктування БПЛА стала значно швидшою
aimg Ольга Завада
Lockheed Martin зібрала бойовий дрон за рік: як 3D-друк докорінно змінив війну Lockheed Martin створює флот автономних систем (скриншот: Lockheed Martin)
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Американський оборонний гігант Lockheed Martin здійснив технологічний прорив, скоротивши цикл розробки військового безпілотника з кількох років до дванадцяти місяців. Новий автономний апарат Replicator було створено з нуля за допомогою системи тривимірного друку, яка дозволяє відмовитися від класичних конвеєрів та складних ланцюгів постачання запчастин.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Lockheed Martin.

Технологія DAPS

Проект безпілотника з розмахом крил 2,7 метра став результатом стратегічних інвестицій Lockheed Martin у розмірі 25 мільйонів доларів, які компанія виділила каліфорнійському стартапу Divergent Technologies.

Головним інструментом прискорення стала Адаптивна виробнича система (DAPS), яка об'єднала проєктування, інженерний аналіз, друк та контроль якості в один цифровий потік.

Як працює система DAPS:

Єдине цифрове середовище: якщо конструктор змінює розмір деталі або специфікацію матеріалу у комп'ютерній моделі, система автоматично перераховує навантаження та миттєво оновлює завдання для виробництва.

Пошаровий 3D-друк: замість тривалого виточування металевих деталей або виливку у формах складні елементи фюзеляжу та внутрішніх вузлів друкуються шар за шаром безпосередньо з цифрових файлів.

Оптимізація ваги: адитивні технології дозволяють створювати складні геометричні форми, які неможливо виготовити на звичайних верстатах. Це робить елементи дрона легшими і міцнішими, одночасно покращуючи аеродинаміку.

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Спадщина Skunk Works

Підрозділ Skunk Works займається надсекретними військовими розробками США ще з 1943 року - саме тут створили легендарні літаки-розвідники U-2 та SR-71 Blackbird, а також перші стелс-винищувачі F-117 та F-22 Raptor.

Традиційний підхід цього підрозділу полягає в роботі малими групами без зайвої корпоративної бюрократії. Поєднання такої управлінської моделі із цифровим друком Divergent дозволило команді випускати, тестувати та змінювати деталі протягом днів, а не місяців.

Lockheed Martin зібрала бойовий дрон за рік: як 3D-друк докорінно змінив війну

Керівники компаній стоять біля прототипу Replicator (фото: Lockheed Martin)

Інвестиції в автономне майбутнє

Керівництво Lockheed Martin наголошує, що проєкт Replicator наразі перебуває на ранній стадії досліджень і не є підтвердженим контрактом на масове постачання у війська. Головна мета проєкту - відпрацювати гнучкість та швидкість реагування на загрози.

Цей крок є частиною ширшої стратегії концерну, який активно скуповує частки у перспективних технологічних стартапах. Окрім Divergent, Lockheed Martin вклав кошти у виробника автономних морських катерів-розвідників Saildrone, які вже тестуються Військово-морськими силами США, та розробника систем перехоплення безпілотників Fortem Technologies.

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