Lockheed Martin собрала боевой дрон за год: как 3D-печать в корне изменила войну

Американский оборонный гигант Lockheed Martin совершил технологический прорыв, сократив цикл разработки военного беспилотника с нескольких лет до двенадцати месяцев. Новый автономный аппарат Replicator был создан с нуля с помощью системы трехмерной печати, которая позволяет отказаться от классических конвейеров и сложных цепей поставок запчастей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Lockheed Martin .

Технология DAPS

Проект беспилотника с размахом крыльев 2,7 метра стал результатом стратегических инвестиций Lockheed Martin в размере 25 миллионов долларов, которые компания выделила калифорнийскому стартапу Divergent Technologies.

Главным инструментом ускорения стала Адаптивная производственная система (DAPS), которая объединила проектирование, инженерный анализ, печать и контроль качества в один цифровой поток.

Как работает система DAPS:

Единая цифровая среда: если конструктор меняет размер детали или спецификацию материала в компьютерной модели, система автоматически пересчитывает нагрузку и мгновенно обновляет задание для производства.

Послойная 3D-печать: вместо длительной выточки металлических деталей или отливки в формах сложные элементы фюзеляжа и внутренних узлов печатаются слой за слоем непосредственно из цифровых файлов.

Оптимизация веса: аддитивные технологии позволяют создавать сложные геометрические формы, которые невозможно изготовить на обычных станках. Это делает элементы дрона легче и прочнее, одновременно улучшая аэродинамику.

Наследие Skunk Works

Подразделение Skunk Works занимается сверхсекретными военными разработками США еще с 1943 года - именно здесь создали легендарные самолеты-разведчики U-2 и SR-71 Blackbird, а также первые стелс-истребители F-117 и F-22 Raptor.

Традиционный подход этого подразделения заключается в работе малыми группами без лишней корпоративной бюрократии. Сочетание такой управленческой модели с цифровой печатью Divergent позволило команде выпускать, тестировать и менять детали в течение дней, а не месяцев.

Руководители компаний стоят возле прототипа Replicator (фото: Lockheed Martin)

Инвестиции в автономное будущее

Руководство Lockheed Martin отмечает, что проект Replicator пока находится на ранней стадии исследований и не является подтвержденным контрактом на массовую поставку в войска. Главная цель проекта - отработать гибкость и скорость реагирования на угрозы.

Этот шаг является частью более широкой стратегии концерна, который активно скупает доли в перспективных технологических стартапах. Кроме Divergent, Lockheed Martin вложил средства в производителя автономных морских катеров-разведчиков Saildrone, которые уже тестируются Военно-морскими силами США, и разработчика систем перехвата беспилотников Fortem Technologies.