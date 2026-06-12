Lockheed Martin собрала боевой дрон за год: как 3D-печать в корне изменила войну
Американский оборонный гигант Lockheed Martin совершил технологический прорыв, сократив цикл разработки военного беспилотника с нескольких лет до двенадцати месяцев. Новый автономный аппарат Replicator был создан с нуля с помощью системы трехмерной печати, которая позволяет отказаться от классических конвейеров и сложных цепей поставок запчастей.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Lockheed Martin.
Технология DAPS
Проект беспилотника с размахом крыльев 2,7 метра стал результатом стратегических инвестиций Lockheed Martin в размере 25 миллионов долларов, которые компания выделила калифорнийскому стартапу Divergent Technologies.
Главным инструментом ускорения стала Адаптивная производственная система (DAPS), которая объединила проектирование, инженерный анализ, печать и контроль качества в один цифровой поток.
Как работает система DAPS:
Единая цифровая среда: если конструктор меняет размер детали или спецификацию материала в компьютерной модели, система автоматически пересчитывает нагрузку и мгновенно обновляет задание для производства.
Послойная 3D-печать: вместо длительной выточки металлических деталей или отливки в формах сложные элементы фюзеляжа и внутренних узлов печатаются слой за слоем непосредственно из цифровых файлов.
Оптимизация веса: аддитивные технологии позволяют создавать сложные геометрические формы, которые невозможно изготовить на обычных станках. Это делает элементы дрона легче и прочнее, одновременно улучшая аэродинамику.
Наследие Skunk Works
Подразделение Skunk Works занимается сверхсекретными военными разработками США еще с 1943 года - именно здесь создали легендарные самолеты-разведчики U-2 и SR-71 Blackbird, а также первые стелс-истребители F-117 и F-22 Raptor.
Традиционный подход этого подразделения заключается в работе малыми группами без лишней корпоративной бюрократии. Сочетание такой управленческой модели с цифровой печатью Divergent позволило команде выпускать, тестировать и менять детали в течение дней, а не месяцев.
Руководители компаний стоят возле прототипа Replicator (фото: Lockheed Martin)
Инвестиции в автономное будущее
Руководство Lockheed Martin отмечает, что проект Replicator пока находится на ранней стадии исследований и не является подтвержденным контрактом на массовую поставку в войска. Главная цель проекта - отработать гибкость и скорость реагирования на угрозы.
Этот шаг является частью более широкой стратегии концерна, который активно скупает доли в перспективных технологических стартапах. Кроме Divergent, Lockheed Martin вложил средства в производителя автономных морских катеров-разведчиков Saildrone, которые уже тестируются Военно-морскими силами США, и разработчика систем перехвата беспилотников Fortem Technologies.