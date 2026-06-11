Бойові роботи і дрони під землею: як ШІ вчиться воювати без GPS і супутників

Досвід російсько-української війни, зокрема тривала оборона заводу "Азовсталь" у Маріуполі, змінили уявлення про сучасну тактику війни. Виявилося, що попри всі технологічні досягнення, армії світу не готові до боїв під землею. Головна проблема - у лабіринтах повністю зникає супутниковий зв'язок, а традиційні гаджети стають марними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defence News .

Щоб навчити спецназ воювати в умовах "цифрового вакууму", в Італії розгорнули унікальний підземний полігон на базі колишнього паливного сховища диктатора Беніто Муссоліні.

Технологічна аскеза: без GPS та зв'язку

Полігон під назвою La Carona побудований під лісовим масивом поблизу Парми. Це гігантська система з п'яти залізобетонних резервуарів діаметром 20 метрів та мережі тунелів завдовжки понад два кілометри.

Головна цінність цього місця для розробників та військових - повна ізоляція від зовнішнього світу, що ідеально відтворює умови реального підземного бою.

У цих тунелях тестують техніку в умовах екстремальних обмежень:

Абсолютна темрява та відсутність GPS: навігаційні системи годинників та трекерів тут не працюють, а це змушує військових покладатися на нові портативні сканери простору.

Глушіння радіосигналу: товсті бетонні стіни та шари ґрунту блокують стандартні рації, а це стимулює випробування нових типів зв'язку, здатних передавати дані крізь тверду породу.

Вся підземна арена керується єдиним технологічним центром. Інженери за допомогою спеціальних пультів можуть миттєво змінювати освітлення, наповнювати тунелі густим димом або симулювати звукові хвилі та вібрації від реальних вибухів.

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Робопси та автономні дрони: ШІ йде під землю

Оскільки відправляти людей у темні лабіринти надто небезпечно, полігон став головним майданчиком для випробування військових роботів і безпілотників нового покоління.

Тут тестують дрони, які працюють без допомоги супутників. Вони використовують технології комп'ютерного зору та ШІ, щоб самостійно орієнтуватися у просторі, обходити колони та створювати тривимірні карти тунелів у реальному часі.

Окрім літальних апаратів, на полігоні активно задіюють робопсів. Роботизовані дрони-собаки заходять у тунелі першими: вони оснащені тепловізорами та лазерними датчиками, які допомагають виявляти засідки, міни-пастки або перешкоди, передаючи тривимірну модель лабіринту на планшет штурмової групи.

Хто тестує підземні технології?

Зараз на приватній базі La Carona тренуються спецпідрозділи із 17 країн світу. Серед постійних клієнтів - елітні американські "Зелені берети", спецпризначенці з Франції, Німеччини, Бельгії, Польщі, а також бійці спеціального підземного батальйону Італії.

Військові аналітики наголошують, що оскільки більшість населення планети зараз живе у великих містах, майбутні конфлікти все частіше переходитимуть у мегаполіси.

Саме тому перевагу матиме той, хто володіє технологіями тривимірного картографування підземних комунікацій, ліній метро та підвалів, які відіграють ключову роль під час оборони міст.