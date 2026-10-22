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Lockheed Martin пропонує Україні "власну" версію F-16, - ЗМІ

09:04 22.10.2026 Чт
3 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: літак F-16 (Getty Images)

Американська компанія Lockheed Martin просуває ідею спеціальної версії F-16 під потреби України - з більшою дальністю, новим радаром AESA та посиленими можливостями ППО. Конкретних переговорів щодо такого літака поки немає, а будь-яка програма потребувала б схвалення Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.

Що пропонує Lockheed Martin

За даними джерел видання в компанії, ідея з'явилася за кілька днів після того, як 19 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з командою Lockheed Martin. Тоді обговорювали підтримку F-16 і підготовку пілотів, повідомляв Офіс президента.

Один із розглянутих варіантів - нова модифікація F-16 із подовженою дальністю та радаром AESA. За словами співрозмовників, він дозволив би пілотам раніше й швидше виявляти низьколітаючі дрони та крилаті ракети, ніж радари на нинішніх українських літаках.

Також компанія розглядає глибшу інтеграцію європейського озброєння, зокрема керованих бомб і крилатих ракет. Це розширило б вибір засобів ураження порівняно з тим набором західних боєприпасів, який використовують українські F-16.

Джерела наголосили: конкретних переговорів про нову версію наразі немає. Водночас українська сторона виявила інтерес до доступного універсального винищувача, який пілоти вже освоїли в бою. Lockheed Martin розраховує на численні спільні проєкти з Україною.

Після зустрічі Зеленський заявив, що Київ хоче продовження програми F-16.

Як зазначає Defence Blog, F-16, які Україна отримала від європейських країн НАТО, - це старіші варіанти, модернізовані за програмою Mid-Life Update. Вони досі мають радар із механічним скануванням.

Новіші F-16 Block 70 оснащені AESA-радаром, який, за даними видання, може відстежувати більше цілей на більшій дальності та краще виявляє малі низьколітаючі об'єкти на тлі землі. Саме такі цілі є головною загрозою під час масованих нічних атак Росії.

Під час зустрічі 19 жовтня також йшлося про обслуговування й ремонт F-16 в Україні та про більші поставки антибалістичних ракет-перехоплювачів для Patriot, які виробляє Lockheed Martin. Київ сподівається придбати частину цих ракет. За даними Defence Blog, окрема українська версія F-16 вписувалася б у ширші плани щодо винищувачів, серед яких 16 Gripen E зі Швеції, замовлених у червні, з поставками від 2029 року.

Джерела не повідомили, скільки коштуватиме окрема українська модифікація, скільки літаків може охопити програма і які саме європейські боєприпаси компанія інтегруватиме насамперед.

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Наприкінці вересня РБК-Україна повідомляло, що українські пілоти F-16 уже збили понад 3150 повітряних цілей, серед яких 666 крилатих ракет і близько 2500 БпЛА. Про це заявив командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко після зустрічі з представниками Lockheed Martin, де сторони окремо обговорили й перехід на нові модифікації, зокрема F-16 Block 70/72.

Тоді ж командувач зазначав, що українські F-16 працюють з обмеженим боєкомплектом, а в РБК-Україна нагадували, що через нестачу озброєння пілоти змушені заощаджувати ракети й подекуди збивати цілі бортовими гарматами.

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