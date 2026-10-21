Тактичні ракети, літаки та 5 000 пікапів: що нового закуповує АОЗ для війська і чого бракує

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Агенція оборонних закупівель ДОТ цьогоріч почала закуповувати тактичні ракети та літаки, а обсяги контрактування безпілотників зросли на 300% порівняно з усім 2025 роком. До маркетплейсу DOT-Chain Defence вже підключено понад 500 підрозділів Сил оборони, а за кількома позиціями агенція ще очікує доведення затверджених ТТХ для проведення закупівель.

Про це РБК-Україна поговорило з Агенцією оборонних закупівель ДОТ та її очільником Артемом Романюковим, який з вересня тимчасово керує АОЗ.

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Що нового закуповує АОЗ: цього року агенція почала закуповувати тактичні ракети та літаки, а також квадроцикли, мотоцикли, багі, жіночі бронежилети й протиуламкові костюми.

цього року агенція почала закуповувати тактичні ракети та літаки, а також квадроцикли, мотоцикли, багі, жіночі бронежилети й протиуламкові костюми. Як розвивається DOT-Chain Defence: з кінця липня 2025 року через маркетплейс поставлено понад 1,4 млн засобів на суму понад 95 млрд грн, а до нього підключено понад 500 підрозділів.

з кінця липня 2025 року через маркетплейс поставлено понад 1,4 млн засобів на суму понад 95 млрд грн, а до нього підключено понад 500 підрозділів. Російська копія DOT-Chain Defence – "Рой.Маркет" – замовлення можуть оплачувати волонтери ворожого режиму, фонди чи інші спонсори.

– замовлення можуть оплачувати волонтери ворожого режиму, фонди чи інші спонсори. Що відбувається із закупівлями за ТТХ і сертифікатами: за кількома позиціями агенція очікує доведення затверджених ТТХ, а для контрактів на нові вироби, які ще проходять кодифікацію, застосовує відкладальну умову щодо авансу.

Що закуповує АОЗ і які нові категорії з'явилися цього року

В АОЗ розповіли, що агенція забезпечує широкий спектр потреб Сил оборони: від озброєння, боєприпасів і військової техніки до безпілотних систем, транспорту, речового майна, харчування та пального.

Серед нових категорій цього року в агенції називають тактичні ракети та літаки. До номенклатури також увійшли квадроцикли, мотоцикли та багі. У речовому забезпеченні з'явилися жіночі бронежилети та протиуламкові костюми.

Також 2026 рік, за даними АОЗ, відзначився масштабними закупівлями. Агенція оголосила найбільшу в історії державних закупівель конкурентну процедуру по автомобілям: придбання 5 000 пікапів для Сил оборони.

Крім того, вона завершила найбільшу за вартістю закупівлю за весь час роботи, а саме 155-мм далекобійних артилерійських пострілів. Завдяки конкуренції між постачальниками вдалося заощадити 16% від початкової суми закупівлі, тобто мільярди гривень.

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Суттєво зросли й обсяги закупівель безпілотних систем. У 2026 році АОЗ законтрактувала на 300% більше безпілотників, ніж за весь 2025 рік (крім FPV-дронів). Обсяг контрактування FPV-дронів зріс на 54%, а їх постачання майже у 3,7 раза.

"Перелік продукції, яку закуповує агенція, формується відповідно до потреб, визначених Генеральним штабом та Міністерством оборони. Наше завдання забезпечувати ці потреби максимально ефективно, розвивати конкуренцію та скорочувати строки постачання необхідної продукції військовим", – зазначив т.в.о. директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Артем Романюков.

DOT-Chain Defence: результати та плани

В АОЗ повідомили, що онлайн-магазин зброї DOT-Chain Defence продовжує масштабуватися. У липні 2025 року він розпочинав роботу як пілотний проєкт для 12 бригад, а нині до нього підключено понад 500 підрозділів Сил оборони. Це підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції.

Фото: українські військові з дроном (Getty Images)

З кінця липня 2025 року через DOT-Chain Defence поставлено понад 1,4 млн засобів на суму понад 95 млрд грн. Каталог маркетплейсу налічує близько 1300 позицій від майже 300 українських виробників.

Маркетплейс стартував з FPV-дронів, а згодом, за запитом військових, номенклатуру поступово розширювали. Тепер через нього можна замовити:

FPV-дрони, зокрема на оптоволокні;

бомбери;

розвідувальні БпЛА;

дрони-перехоплювачі;

мідлстрайки;

наземні роботизовані комплекси;

засоби РЕБ;

боєприпаси до безпілотних систем.

За словами представників агенції, ключова перевага платформи в тому, що військові самостійно обирають засоби відповідно до потреб підрозділів. Вони можуть замовляти як продукцію, що вже є на складі, так і ту, що потребує часу на виготовлення. Для засобів із тривалішим циклом виробництва важливою є й прогнозованість поставок, адже відомі строки дають змогу планувати забезпечення підрозділів.

Для продукції на складі середньозважений термін поставки становить 8 днів, а для виготовлюваної під замовлення – 37 днів. Перевірку постачальників, контрактування, оплату та контроль виконання договорів агенція бере на себе.

В АОЗ також наголошують, що маркетплейс впливає на ринок. Виробники конкурують за вибір військових не лише ціною, а й якістю продукції, строками постачання та сервісом, а невеликим компаніям він дав змогу вийти на ринок і масштабувати виробництво.

Накопичені дані вже використовують у централізованих закупівлях: рейтинги засобів, сформовані на основі фактичних замовлень і оцінок військових, враховують під час визначення переліку продукції для прямих контрактів.

Наступним етапом в агенції називають розширення номенклатури та вдосконалення функціональності. АОЗ працює над такими задачами:

можливістю закупівлі комплектуючих до безпілотних систем;

автоматичними рекламаціями;

модулем сервісних звернень для фіксації несправностей і невідповідностей характеристикам;

спрощенням документообігу.

Кадрові зміни в АОЗ: що з темпами закупівель

Як стверджують в АОЗ, зміна керівництва не призвела до зупинки чи призупинення закупівель. Агенція продовжує виконувати свої зобов'язання та забезпечувати потреби Сил оборони. Нове керівництво, за словами представників АОЗ, зберігає інституційну сталість і водночас працює над підвищенням ефективності.

Артем Романюков визначив чотири ключові пріоритети:

перший – розвиток конкуренції на ринку оборонної продукції, щоб забезпечувати військо необхідними засобами за найбільш ефективними умовами.

другий – розвиток електронної системи конкурентних і прозорих закупівель для забезпечення першого пріоритету.

Третій – максимально ефективне використання коштів міжнародних партнерів, зокрема в межах європейських фінансових інструментів. Для нас принципово, щоб кожна гривня партнерської допомоги була використана прозоро, доброчесно та з конкретним результатом для війська.

Четвертий – системний зворотний зв'язок із постачальниками та військовими. Ми хочемо вибудувати з виробниками такий самий якісний і постійний діалог, який сьогодні розвиваємо з військовими.

"Усі ці напрями мають працювати на спільний результат – ефективніші закупівлі та швидше забезпечення Сил оборони", – зазначим Романюков.

В АОЗ додають, що агенція має професійну команду, налагоджені процеси та чіткі зобов'язання перед Силами оборони. Завдання нового керівництва – розвивати ці спроможності, усувати перешкоди в закупівельних процесах і скорочувати час від визначення потреби до постачання продукції військовим.

Росія копіює маркетплейс: у чому різниця

Росіяни вже запустили свій аналог військового маркетплейсу під назвою "Рой.Маркет". В АОЗ зафіксували спроби росіян відтворити не лише формат військового маркетплейсу, а й окремі принципи його роботи. Втім, за словами представників агенції, модель фінансування суттєво відрізняється від тієї, яку реалізовано в DOT-Chain Defence.

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В АОЗ посилаються на заяви розробників російського "Рой.Маркет": військові можуть самостійно обирати продукцію, бачити ціни та строки поставки, формувати замовлення, а виробники розміщують товари й керують замовленнями через власні кабінети. Окрема особливість російської моделі – оплата замовлень третіми особами. Підрозділ формує кошик і передає посилання на нього волонтерам, фондам чи іншим спонсорам, які можуть оплатити закупівлю.

Натомість в АОЗ наголошують, що DOT-Chain Defence – це повноцінний механізм забезпечення військових за державні кошти. Підрозділи щомісяця отримують розподілений за визначеним алгоритмом віртуальний фінансовий ресурс і в його межах самостійно обирають і замовляють потрібні засоби.

Усі закупівельні процеси, від взяття бюджетних зобов'язань і перевірки документів до укладання контрактів та оплат, бере на себе АОЗ. Військовим не потрібно шукати фінансування чи займатися закупівельною бюрократією: вони обирають засоби, отримують їх і підтверджують поставку.

Тому, як підсумовують в агенції, принципова відмінність полягає не в цифровому інструменті, а в моделі забезпечення. У DOT-Chain Defence вибір військових інтегрований у систему державного фінансування та закупівель, і підрозділи можуть зосередитися на своїх потребах.

Чого бракує системі оборонних закупівель

За оцінкою АОЗ, один із ключових викликів сьогодні – передбачуваність закупівель. В агенції вважають важливим, щоб потреби військових, фінансування, можливості виробників і закупівельні плани були максимально синхронізовані.

Для виробників це означає можливість планувати завантаження потужностей, інвестувати у виробництво та забезпечувати стабільні постачання. Для агенції це можливість ефективніше планувати закупівлі, розвивати конкуренцію та скорочувати строки забезпечення війська.

Фото: FPV-дрон на оптоволокні у повітрі (Getty Images)

В АОЗ також звертають увагу, що в умовах обмежених ресурсів особливого значення набуває ефективність використання кожної бюджетної гривні. Тому агенція розширює застосування конкурентних процедур, зокрема закупівель за тактико-технічними характеристиками (ТТХ), які дають змогу виробникам конкурувати за єдиними вимогами до продукції.

Над цими напрямами АОЗ працює спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом.

Закупівлі за ТТХ і сертифікати якості: що далі

В АОЗ повідомили, що станом на сьогодні в переліку залишаються кілька позицій, за якими агенція очікує доведення затверджених ТТХ для подальших закупівель. Разом із Міноборони та Генеральним штабом вона працює над тим, щоб постачання за цими позиціями могло перейти на початок 2027 року, аби дати на фронт усе необхідне на початку року.

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Перехід до закупівель за ТТХ передбачає визначення необхідних характеристик продукції відповідно до потреб Сил оборони. За словами представників агенції, це розширює конкуренцію, залучає більше виробників і забезпечує ефективніше використання бюджетних коштів.

"По абсолютній більшості номенклатур (дрони, НРК) ми робимо це не тільки вперше в Україні, а і вперше у світі, тож процес складний, вимагає доброї взаємодії між Агенцією, ГШ та МОУ", – зазначив Артем Романюков.

Для виробників, за даними АОЗ, це означає можливість брати участь у конкурентних закупівлях за єдиними вимогами, пропонувати власні рішення й конкурувати не лише за ціною, а й за якістю, виробничими спроможностями та строками постачання.

Щодо сертифікатів якості, в АОЗ нагадали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1275 під час укладення контрактів на постачання безпілотних систем та засобів РЕБ тактичного рівня вітчизняні виробники мають надати один із трьох документів:

сертифікат відповідності стандартам або технічним умовам;

витяг з каталогу предметів постачання;

акт про проведення спільних відомчих випробувань із позитивним висновком.

Тобто виконати вимоги можна кількома шляхами: через кодифікацію продукції, проходження спільних відомчих випробувань або отримання сертифіката відповідності.

В агенції зазначають, що на ринку вже працюють органи з оцінки відповідності, які можуть видавати такі сертифікати. Низка виробників надала відповідні документи, і на цій підставі АОЗ уклала перші контракти.

Водночас в агенції розуміють, що для нового виробу, який ще проходить кодифікацію, отримати сертифікат відповідності може бути проблематично. Для таких випадків АОЗ застосовує відкладальну умову: в контракті прописано, що аванс буде виплачено лише після кодифікації виробу.

За словами представників агенції, це дає виробнику впевненість у завтрашньому дні, а агенції гарантує, що кошти не будуть витрачені до кодифікації. Для кращої реалізації цієї моделі АОЗ разом із Міноборони відпрацьовує зміни до нормативної бази, щоб укладати такі контракти на інноваційні засоби і вирішити проблему із сертифікатами.

Питання – відповіді (FAQ):

– Які нові категорії техніки та спорядження АОЗ почала закуповувати у 2026 році?

– Агенція почала закуповувати тактичні ракети та літаки, квадроцикли, мотоцикли й багі. Серед речового майна з'явилися жіночі бронежилети та протиуламкові костюми.

– Що таке DOT-Chain Defence і скільки підрозділів до нього підключено?

– Це онлайн-магазин зброї, через який військові самостійно обирають і замовляють засоби в межах державного фінансування. До нього підключено понад 500 підрозділів Сил оборони, а каталог налічує близько 1300 позицій від майже 300 українських виробників.

– Які документи про якість мають надати виробники дронів і засобів РЕБ?

– Відповідно до постанови КМУ №1275, потрібен один із трьох документів: сертифікат відповідності стандартам або технічним умовам, витяг з каталогу предметів постачання або акт спільних відомчих випробувань із позитивним висновком.

– Як АОЗ укладає контракти на вироби, що ще проходять кодифікацію?

– Агенція застосовує відкладальну умову, за якою аванс виплачують лише після кодифікації виробу. Для кращої реалізації цієї моделі вона разом із Міноборони відпрацьовує зміни до нормативної бази.