Українські F-16 працюють з обмеженим боєкомплектом

Українські пілоти ефективно використовують винищувачі F-16 навіть за обмеженого запасу боєкомплекту. У Повітряних силах розповіли про результати бойового застосування літаків та перспективи їх подальшого посилення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Командування Повітряних Сил ЗСУ.

F-16 ефективно використовують наявне озброєння

Делегація Повітряних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоніжком провела зустріч із представниками американської компанії Lockheed Martin.

Керівник напрямку розвитку можливостей літаків F-16 Конор Мак Гуаєр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування винищувачів українськими пілотами та наземним авіаційним персоналом. Він також заявив про намір допомогти Україні розширити можливості вже наявної платформи.

За словами командувача Повітряними силами, за час війни українські екіпажі F-16 досягли значних результатів при знищенні повітряних цілей та нанесенні ударів по об'єктах супротивника.

Понад 3150 збитих цілей

"Наші льотчики максимально ефективно застосовують наявні F-16 з обмеженим запасом боєкомплекту. Використовуючи різну номенклатуру озброєння, українські пілоти F-16 вже збили більше 3150 повітряних цілей: 666 крилатих ракет і близько 2500 БпЛА різних типів, нанесли більше 6 Кривоніжко.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективу переходу авіації Повітряних сил на нові модифікації Fighting Falcon. Зокрема, йшлося про літаки F-16 Block 70/72.