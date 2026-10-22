Lockheed Martin предлагает Украине "собственную" версию F-16, - СМИ

Что предлагает Lockheed Martin

По данным источников издания в компании, идея появилась через несколько дней после того, как 19 октября президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с командой Lockheed Martin. Тогда обсуждали поддержку F-16 и подготовку пилотов, сообщал Офис президента.

Один из рассмотренных вариантов - новая модификация F-16 с удлиненной дальностью и радаром AESA. По словам собеседников, он позволил бы пилотам раньше и быстрее обнаруживать низколетящие дроны и крылатые ракеты, чем радары на нынешних украинских самолетах.

Также компания рассматривает более глубокую интеграцию европейского вооружения, в том числе управляемых бомб и крылатых ракет. Это расширило бы выбор средств поражения по сравнению с набором западных боеприпасов, который используют украинские F-16.

Источники подчеркнули: конкретных переговоров о новой версии пока нет. В то же время, украинская сторона проявила интерес к доступному универсальному истребителю, который пилоты уже освоили в бою. Lockheed Martin рассчитывает на многочисленные совместные проекты с Украиной.

После встречи Зеленский заявил, что Киев хочет продолжить программу F-16.

Как отмечает Defence Blog, F-16, которые Украина получила от европейских стран НАТО, - это более старые варианты, модернизированные по программе Mid-Life Update. У них до сих пор есть радар с механическим сканированием.

Более новые F-16 Block 70 оснащены AESA-радаром, который, по данным издания, может отслеживать больше целей на большей дальности и лучше обнаруживает малые низколетающие объекты на фоне земли. Именно такие цели представляют собой главную угрозу во время массированных ночных атак России.

Во время встречи 19 октября речь шла также об обслуживании и ремонте F-16 в Украине и о больших поставках антибаллистических ракет-перехватчиков для Patriot, производимых Lockheed Martin. Киев надеется приобрести часть этих ракет. По данным Defence Blog, отдельная украинская версия F-16 вписывалась бы в более широкие планы по истребителям, среди которых 16 Gripen E из Швеции, заказанных в июне, с поставками с 2029 года.

Источники не сообщили, сколько обойдется отдельная украинская модификация, сколько самолетов может охватить программа и какие именно европейские боеприпасы компания будет интегрировать в первую очередь.

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