В "ЛНР" озвучили конечные цифры обмена пленными

"ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. Об этом заявила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, сообщают росСМИ.

В свою очередь, "ЛНР" передала Киеву 25 украинцев.

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев. Офис президента подтвердил информацию о 25 освобожденных украинцах.

В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО были освобождены четыре украинских военнослужащих. Были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

Отметим, сегодня на КПВВ "Майорское" проходит обмен пленными между Киевом и ОРДЛО. Уже состоялся обмен между "ЛНР". Теперь ожидается обмен с "ДНР"

По предварительным данным, обмен пленными пройдет по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО.

Адвокат сообщил, что пятеро экс-"беркутовцев" находятся на КПВВ "Майорское" и тоже будут участвовать в обмене пленными. Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в деле о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Их отпустили, из-за чего под судом начался долгосрочный протест.

Также Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.