Обмен пленными: пятеро экс-"беркутовцев" уже на КПВВ "Майорское"

Фото: бывшие "беркутовцы" (graty.me)

Адвокат сообщил, что все пятеро экс-"беркутовцев" были вывезены на КПВВ "Майорское

Пятеро экс-"беркутовцев" находятся на КПВВ "Майорское" и тоже будут участвовать в обмене пленными. Об этом сообщил их адвокат Игорь Варфоломеев, передает издание "Граты".

Экс-"беркутовцев" сегодня ночью освободили из-под стражи в Киевском апелляционном суде.

"Адвокат Варфоломеев сообщил, что все пятеро экс-"беркутовцев" были вывезены на КПВВ" Майорское ", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Отмечалось, что это не было дискуссионным вопросом.

Также сообщалось, что в список на обмен с ОРДЛО был включен фермер Николай Бутрименко, который сдал боевикам "ДНР" 10 украинских военных.

Кроме того, Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.