"Лізуть, як зомбі": Чорні Запорожці розповіли про втрати армії РФ за травень

Втрати Росії на війні в Україні

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що з початку 2025 року російські втрати у війні вже сягнули більш як 200 тисяч солдатів.

Зауважимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила вже більше ніж 995 тисяч своїх солдатів.

Лише за п'ятницю, 6 червня, українські військові ліквідували понад 1100 окупантів.

Однак росіяни не припиняють бойових дій по лінії фронту і лише за вчора на фронті відбулося понад 160 боїв. Третина з них - на Покровському напрямку, де ворог намагався вклинитися в оборону українських захисників.

Зазначимо, що РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 7 червня о 22:00 Генштаб оновив актуальну інформацію щодо ситуації на фронті України.

А також ми писали, що ЗСУ вразили локомотив із колоною ворожої техніки.

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