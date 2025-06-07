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"Лезут, как зомби": Черные Запорожцы рассказали о потерях армии РФ за май

Фото: Черные Запорожцы рассказали о потерях россиян за май (t.me/ombr72)
Автор: Карина Левицкая

Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в мае уничтожили более тысячи российских оккупантов и почти две тысячи беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Они (российские военные, - ред.) не останавливаются. Лезут, ползут, накапливаются, штурмуют, как зомби. А мы продолжаем сдерживать их", - рассказали защитники.

 

Общие потери врага в зоне ответственности 72-й бригады в течение мая составили:

  • живая сила - 1048;
  • танки - 2;
  • артиллерия - 4;
  • миномет - 12;
  • беспилотники - 1866;
  • другое вооружение и вражеская техника - 60.

Потери России на войне в Украине

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что с начала 2025 года российские потери в войне уже достигли более 200 тысяч солдат.

Заметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла уже более 995 тысяч своих солдат.

Только за пятницу, 6 июня, украинские военные ликвидировали более 1100 оккупантов.

Однако россияне не прекращают боевых действий по линии фронта и только за вчера на фронте произошло более 160 боев. Треть из них - на Покровском направлении, где враг пытался вклиниться в оборону украинских защитников.

Отметим, что РБК-Украина сообщало, что сегодня, 7 июня в 22:00 Генштаб обновил актуальную информацию по ситуации на фронте Украины.

А также мы писали, что ВСУ поразили локомотив с колонной вражеской техники.

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Война России против Украины