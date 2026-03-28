На лівому березі Києва перебої зі світлом: призупинено рух електротранспорту

Як зазначається, у Києві на лівому березі зафіксовано проблеми з напругою, що вплинуло на роботу громадського транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями.

У столичному метрополітені ділянка між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється.

"Синя" та "зелена" лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі.

У "Київпастрансі" зазначили, що було призупинено роботу:

тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35.

Наразі рух поступово відновлюється. Про відновлення стабільного електропостачання та повноцінної роботи транспорту буде проінформовано окремо.

Оновлено 12:39

Роботу громадського електротранспорту на лівому березі Києва відновлено.

Водночас у зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу фіксується відсутність водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах.

У КМДА зазначили, що фахівці "Київводоканалу" вже працюють над вирішенням проблеми і виконують усі необхідні ремонтні роботи.