На лівому березі Києва перебої зі світлом: призупинено рух електротранспорту

На лівому березі Києва вдень 28 березня зафіксовані перебої з електропостачанням. Частина наземного електротранспорту працює з перебоями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як зазначається, у Києві на лівому березі зафіксовано проблеми з напругою, що вплинуло на роботу громадського транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями.
У столичному метрополітені ділянка між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється.
"Синя" та "зелена" лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі.
У "Київпастрансі" зазначили, що було призупинено роботу:
Наразі рух поступово відновлюється. Про відновлення стабільного електропостачання та повноцінної роботи транспорту буде проінформовано окремо.
Роботу громадського електротранспорту на лівому березі Києва відновлено.
Водночас у зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу фіксується відсутність водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах.
У КМДА зазначили, що фахівці "Київводоканалу" вже працюють над вирішенням проблеми і виконують усі необхідні ремонтні роботи.
Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, в Україні не діють графіки відключень світла для побутових споживачів.
Така ситуація в країні спостерігається вже декілька днів поспіль.
Заходи обмеження електропостачання не застосовують на тлі спаду рівня споживання електроенергії та ефективної роботи сонячних електростанцій.
Водночас 26 березня на лівому березі Києва та в Київській області були перебої з електропостачанням. Згодом світло відновили.