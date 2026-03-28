RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

На левом берегу Киева перебои со светом: приостановлено движение электротранспорта

12:17 28.03.2026 Сб
2 мин
Какой транспорт не курсирует?
aimg Татьяна Степанова
Фото: на левом берегу Киева перебои со светом (Виталий Носач, РБК-Украина)

На левом берегу Киева днем 28 марта зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть наземного электротранспорта работает с перебоями.

Как отмечается, в Киеве на левом берегу зафиксированы проблемы с напряжением, что повлияло на работу общественного транспорта. В частности, часть наземного электротранспорта работает с перебоями.

В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" - "Лесная" временно не работал, однако сейчас движение поездов восстанавливается.

"Синяя" и "зеленая" линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.

В "Киевпастрансе" отметили, что была приостановлена работа:

  • троллейбусных маршрутов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;
  • трамвайных маршрутов: 8, 28, 29, 33, 35.

Сейчас движение постепенно восстанавливается. О восстановлении стабильного электроснабжения и полноценной работы транспорта будет проинформировано отдельно.

Обновлено 12:39

Работа общественного электротранспорта на левом берегу Киева восстановлена.

В то же время в связи с обесточиванием объектов Киевводоканала фиксируется отсутствие водоснабжения на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.

В КГГА отметили, что специалисты "Киевводоканала" уже работают над решением проблемы и выполняют все необходимые ремонтные работы.

Отключение света в Украине

Напомним, сегодня, 28 марта, в Украине не действуют графики отключений света для бытовых потребителей.

Такая ситуация в стране наблюдается уже несколько дней подряд.

Меры ограничения электроснабжения не применяют на фоне спада уровня потребления электроэнергии и эффективной работы солнечных электростанций.

В то же время 26 марта на левом берегу Киева и в Киевской области были перебои с электроснабжением. Впоследствии свет восстановили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
