На левом берегу Киева перебои со светом: приостановлено движение электротранспорта

На левом берегу Киева днем 28 марта зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть наземного электротранспорта работает с перебоями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" - "Лесная" временно не работал, однако сейчас движение поездов восстанавливается.
"Синяя" и "зеленая" линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.
В "Киевпастрансе" отметили, что была приостановлена работа:
Сейчас движение постепенно восстанавливается. О восстановлении стабильного электроснабжения и полноценной работы транспорта будет проинформировано отдельно.
Работа общественного электротранспорта на левом берегу Киева восстановлена.
В то же время в связи с обесточиванием объектов Киевводоканала фиксируется отсутствие водоснабжения на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.
В КГГА отметили, что специалисты "Киевводоканала" уже работают над решением проблемы и выполняют все необходимые ремонтные работы.
Напомним, сегодня, 28 марта, в Украине не действуют графики отключений света для бытовых потребителей.
Такая ситуация в стране наблюдается уже несколько дней подряд.
Меры ограничения электроснабжения не применяют на фоне спада уровня потребления электроэнергии и эффективной работы солнечных электростанций.
В то же время 26 марта на левом берегу Киева и в Киевской области были перебои с электроснабжением. Впоследствии свет восстановили.