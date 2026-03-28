На левом берегу Киева перебои со светом: приостановлено движение электротранспорта

На левом берегу Киева днем 28 марта зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть наземного электротранспорта работает с перебоями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Как отмечается, в Киеве на левом берегу зафиксированы проблемы с напряжением, что повлияло на работу общественного транспорта. В частности, часть наземного электротранспорта работает с перебоями.

В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" - "Лесная" временно не работал, однако сейчас движение поездов восстанавливается.

"Синяя" и "зеленая" линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.

В "Киевпастрансе" отметили, что была приостановлена работа:

троллейбусных маршрутов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайных маршрутов: 8, 28, 29, 33, 35.

Сейчас движение постепенно восстанавливается. О восстановлении стабильного электроснабжения и полноценной работы транспорта будет проинформировано отдельно.

Обновлено 12:39

Работа общественного электротранспорта на левом берегу Киева восстановлена.

В то же время в связи с обесточиванием объектов Киевводоканала фиксируется отсутствие водоснабжения на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.

В КГГА отметили, что специалисты "Киевводоканала" уже работают над решением проблемы и выполняют все необходимые ремонтные работы.