На лівому березі Києва частковий блекаут, затримується рух трамваїв і тролейбусів

У суботу ввечері, 21 березня, на лівому березі Києва стався частковий блекаут. Ситуація вплинула не лише на домівки людей, але й на рух тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА і канал "Київпастранс".

Приблизно о 22:00 у місцевих пабліках почали писати, що у частині будинків на лівому березі Києва зникли світло та водопостачання. Згодом у Київській міській державній адміністрації офіційно назвали причину інциденту.

"Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням. Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Паралельно у "Київпастранс" поінформували, що затримується рух низки трамваїв і тролейбусів через відсутність напруги в контактній мережі.

"Затримується рух трамваїв № 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35... Затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к", - сказано у дописах комунального підприємства.