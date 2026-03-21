ua en ru
Сб, 21 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

На лівому березі Києва частковий блекаут, затримується рух трамваїв і тролейбусів

23:03 21.03.2026 Сб
1 хв
У частині домівок немає світла і води
aimg Едуард Ткач
Фото: частковий блекаут виник через ситуацію на електромережі (Getty Images)

У суботу ввечері, 21 березня, на лівому березі Києва стався частковий блекаут. Ситуація вплинула не лише на домівки людей, але й на рух тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА і канал "Київпастранс".

Приблизно о 22:00 у місцевих пабліках почали писати, що у частині будинків на лівому березі Києва зникли світло та водопостачання. Згодом у Київській міській державній адміністрації офіційно назвали причину інциденту.

"Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням. Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Паралельно у "Київпастранс" поінформували, що затримується рух низки трамваїв і тролейбусів через відсутність напруги в контактній мережі.

"Затримується рух трамваїв № 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35... Затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к", - сказано у дописах комунального підприємства.

Відключення електроенергії в Україні

Нагадаємо, нещодавно в Україні знову почали частіше відключати електроенергію. Причиною цього стали пошкодження росіянами об’єктів, необхідних для передачі електроенергії.

Водночас є й хороші новини. На завтра "Укренерго" вперше за довгий час не прогнозує відключень світла. Попередньо, електроенергія буде скрізь.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Київ Відключеня світла Блекаут
Новини
Експерт назвав головну проблему енергетичного сектору в Україні
Аналітика
