Вперше за довгий час в Україні не буде відключень світла

20:06 21.03.2026 Сб
Українців закликали користуватися потужними електроприладами в певні години
Едуард Ткач
Вперше за довгий час в Україні не буде відключень світла Фото: попри відсутність відключень, потужні електроприлади слід використовувати вдень (Getty Images)

Завтра у неділю, 22 березня, в Україні вперше за довгий час не буде графіків відключень світла. Тобто, електроенергія буде протягом всієї доби у всіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Читайте також: Чому під час відключень світла збільшується сума у платіжках? Пояснення від YASNO

"Увага, 22 березня відключення не прогнозуються. Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії звернулись з проханням, щоб люди користувалися потужними електроприладами у денні години - з 10:00 до 15:00.

Вперше за довгий час в Україні не буде відключень світла

Відключення електроенергії в Україні

Нагадаємо, що починаючи з осені 2025 року росіяни відновили регулярні атаки на енергетику України. Ще більш інтенсивні обстріли почалися взимку, під час аномальних морозів. Тоді внаслідок цих подій міста близько доби, а деякі й довше, залишалися без світла, води та тепла.

З настанням весни атаки зменшилися, а ситуація покращилася. Однак днями в Україні знову почали вводити графіки. Причиною цього стали пошкодження росіянами об'єктів, які потрібні для передачі електроенергії.

До речі, сьогодні вранці, 21 березня, весь Чернігів і навіть більша частина області залишилися без світла, оскільки росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі регіону.

США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО