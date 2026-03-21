Вперше за довгий час в Україні не буде відключень світла

Завтра у неділю, 22 березня, в Україні вперше за довгий час не буде графіків відключень світла. Тобто, електроенергія буде протягом всієї доби у всіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Водночас у компанії звернулись з проханням, щоб люди користувалися потужними електроприладами у денні години - з 10:00 до 15:00.

"Увага, 22 березня відключення не прогнозуються. Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.

Відключення електроенергії в Україні

Нагадаємо, що починаючи з осені 2025 року росіяни відновили регулярні атаки на енергетику України. Ще більш інтенсивні обстріли почалися взимку, під час аномальних морозів. Тоді внаслідок цих подій міста близько доби, а деякі й довше, залишалися без світла, води та тепла.

З настанням весни атаки зменшилися, а ситуація покращилася. Однак днями в Україні знову почали вводити графіки. Причиною цього стали пошкодження росіянами об'єктів, які потрібні для передачі електроенергії.

До речі, сьогодні вранці, 21 березня, весь Чернігів і навіть більша частина області залишилися без світла, оскільки росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі регіону.