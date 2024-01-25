На лівому березі Дніпра наступальні можливості РФ обмежені: експерти назвали причини

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті" .

На лівобережній частині Херсонської області окупанти збільшують тиск на українські сили. Противник знизив активність тактичної авіації, компенсуючи це використанням різних безпілотників для скиду вибухівки.

Як неодноразово повідомлялося, російські війська намагаються скоригувати тактику, щоб витіснити ЗСУ з лівого берега, тому кількість атак сягає десяти на день. Але водночас дедалі частіше вони відмовляються від участі у штурмах, оскільки командування забороняє застосовувати бронетехніку.

До того ж британська розвідка повідомляла, що росіяни не здатні витіснити українських захисників, попри значну перевагу у співвідношенні сил. І цілком імовірно, що їх наступальні можливості обмежені через слабку підготовку та координацію.

Військовий експерт Олексій Гетьман з цим погоджується та зазначає, що на лівому березі найменш дисципліноване вороже угруповання, тому там змінювали командувача на генерала Михайла Теплинського.

"Туди навіть приїжджали Росгвардія та ФСБ наводити лад через масове мародерство, пияцтво і так далі. У тому угрупованні залишилися люди, які ще минулого року тікали з правого берега та Херсона. Вони пам'ятають, як все це відбувалося, що не додає їм впевненості та бойового духу", - розповів він.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, що стосується дисципліни, то ворог не поспішає вмирати, розуміючи, що щоразу ворожих штурмовиків знищують наші оператори FPV-дронів та артилеристи з правого берега.

"З іншого боку, ми не можемо йти вперед і розширювати плацдарм. Питання переправи через Дніпро не вирішене і навряд чи буде вирішено у найближчій перспективі. Треба наводити понтонно-мостові переправи та стійку логістику, щоб забезпечувати потреби бійців. Сюди також слід включати системи ППО, артилерію та бронетехніку. Поки у нас такої можливості немає", - зазначив експерт.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Восени минулого року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних. Спікер оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі продовжується.

При цьому окупанти продовжують активно обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти.