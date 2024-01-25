На левом берегу Днепра наступательные возможности РФ ограничены: эксперты назвали причины

На левобережной части Херсонской области оккупанты увеличивают давление на украинские силы. Противник снизил активность тактической авиации, компенсируя это использованием разных беспилотников для сброса взрывчатки.

Как неоднократно сообщалось, российские войска пытаются скорректировать тактику, чтобы вытеснить ВСУ с левого берега, поэтому количество атак составляет по десять на день. Но все чаще они отказываются от участия в штурмах, поскольку командование запрещает применять бронетехнику.

К тому же британская разведка сообщала, что россияне не способны вытеснить украинских защитников, несмотря на значительное преимущество в соотношении сил. И вполне вероятно, что их наступательные возможности ограничены из-за слабой подготовки и координации.

Военный эксперт Алексей Гетьман с этим соглашается и отмечает, что на левом берегу менее дисциплинированная вражеская группировка, поэтому там меняли командующего генералом Михаилом Теплинским.

"Туда даже приезжали Росгвардия и ФСБ наводить порядок из-за массового мародерства, пьянства и так далее. В той группировке остались люди, которые еще в прошлом году бежали с правого берега и Херсона. Они помнят, как все это происходило, что не придает им уверенности и боевого духа", - рассказал он.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, что касается дисциплины, враг не спешит умирать, понимая, что каждый раз вражеских штурмовиков уничтожают наши операторы FPV-дронов и артиллеристы с правого берега.

"С другой стороны, мы не можем идти вперед и расширять плацдарм. Вопрос переправы через Днепр не решен и вряд ли будет решен в ближайшей перспективе. Надо наводить понтонно-мостовые переправы и устойчивую логистику, чтобы обеспечивать потребности бойцов. Сюда также следует включать системы ПВО, артиллерию и бронетехнику. Пока у нас такой возможности нет", - отметил эксперт.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

При этом оккупанты продолжают активно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты.