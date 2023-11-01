На левобережье Херсонской области есть три плацдарма для ВСУ: эксперт назвал их

Украинские военные могут иметь сразу три плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. Эксперты предполагают, что, вероятно, скоро можно ожидать хороших новостей из этого направления фронта.

Об этом говорится в материале "Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области".

Военный эксперт Владислав Селезнев объясняет, что ВСУ удерживают сразу три плацдарма между Днепром и рекой Конка. Первый - в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек, к которым пока приблизиться невозможно. Второй ­- в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма, третий - на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.

скриншот deepstatemap.live

По словам эксперта, ВСУ используют реку как логистический маршрут для перекидывания живой силы, но пока без бронетехники. Но враг тоже не может идти техникой, потому что ему мешает река Конка. Хотя оккупанты имеют преимущества в авиации.

"Однако у него все же преимущество в авиационном компоненте, а это значит, что нашим морпехам на плацдармах будет очень тяжело. В частности, пока нет возможности навести понтонно-мостовую переправу и обеспечить ее постоянную работу. Для этого нужно еще больше расширять плацдармы и оттеснять вражескую артиллерию", - объяснил Селезнев.

В свою очередь эксперт Александр Мусиенко считает, что у ВСУ есть перспективы в Крынках.

"Левобережье Херсонской области хорошо подходит для того, чтобы парировать фланговые атаки россиян на востоке. Видно, что наше командование это понимает и не исключено, что там могут готовиться масштабные действия с форсированием Днепра и созданием площадки для продвижения вглубь вражеских тылов", - сказал Мусиенко. .

Что этому предшествовало

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что украинские войска несколько продвинулись и оттеснили оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В сети отмечали, что ВСУ высадились на левобережье Херсонской области. При этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя ситуацию на левобережье, заявила, что есть неплохие результаты в контрбатарейной борьбе и "других методах"