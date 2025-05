У Лівії спалахнули бої, на вулицях танки: що відомо

Міністерство закордонних справ Уряду національної єдності Лівії звернулося до мешканців Триполі із проханням не залишати домівки та "не виходити на вулицю, щоб забезпечити свою безпеку".

Зазначається, що стрілянину було чути у різних частинах столиці. За не підтвердженими даними, бої відбуваються між силами Місрати та Тріполі.

Також з'явилися повідомлення, що в аеропорту Мітіга (приблизно за 8 км від Тріполі) відбувається евакуація літаків.

"Адміністрація міжнародного аеропорту Мітіга оголошує про повне призупинення авіасполучення та перенаправлення рейсів, що прибувають до аеропорту Мітіга", - йдеться в повідомленні видання Libia Today 24.

В мережі були оприлюднені кадри про загострення в Лівії.

Civil war erupted in Tripoli Libya. Hospitals are called to move to emergency mode.



Abdul Ghani Al-Kikli, a leader of the state-recognized and funded 'Stability Support Apparatus' (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting.



The world is a mess pic.twitter.com/DoYOsGwDh7