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У Лівії спалахнули бої, на вулицях танки: що відомо

Вівторок 13 травня 2025 00:51
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У Лівії спалахнули бої, на вулицях танки: що відомо Ілюстративне фото: у Лівії розпочалися військові зіткнення (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Лівії Тріполі розгорнулися бойові дії між збройними угрупованнями. На вулиці міста виведена військова техніка, почалась евакуація цивільних літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лівійські ЗМІ.

Міністерство закордонних справ Уряду національної єдності Лівії звернулося до мешканців Триполі із проханням не залишати домівки та "не виходити на вулицю, щоб забезпечити свою безпеку".

У Лівії спалахнули бої, на вулицях танки: що відомо

Зазначається, що стрілянину було чути у різних частинах столиці. За не підтвердженими даними, бої відбуваються між силами Місрати та Тріполі.

Також з'явилися повідомлення, що в аеропорту Мітіга (приблизно за 8 км від Тріполі) відбувається евакуація літаків.

"Адміністрація міжнародного аеропорту Мітіга оголошує про повне призупинення авіасполучення та перенаправлення рейсів, що прибувають до аеропорту Мітіга", - йдеться в повідомленні видання Libia Today 24.

В мережі були оприлюднені кадри про загострення в Лівії.

Незадовго до ескалації у Лівії був ліквідований польовий командир Абдула Гані аль-Кіклі (Геніва), пише Al Wasat. Він був керівником служби безпеки президентської ради Лівії. ЗМІ висловлюють припущення, що його вбивство могло спровокувати нинішні зіткнення.

Ситуація в Лівії

Нагадаємо, що зіткнення між різними збройними формуваннями у цій країні відбуваються не вперше. Так, наприкінці березня минулого року була обстріляна з гранатометів резиденція прем'єр-міністра Лівії Абделя Хаміда аль-Дбейби - тоді в результаті інциденту обійшлося без жертв.

У січні цього року в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що РФ планує перекинути частину військової техніки з Сирії до Лівії за допомогою вантажних кораблів Sparta та Sparta II.Так, офіційний Тріполі вважається дружнім до Москви, яка надає підтримку своїми найманцями з ВПК "Вагнера".

До слова, днями стало відомо, що у Москві нещодавно відбулася зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та лівійським верховним головнокомандувачем Халіфом Хафтаром, який є однією з ключових фігур у другій громадянській війні в Лівії, звинувачується у можливих численних воєнних злочинах, та отримує військову підтримку з боку інших країн, зокрема від РФ.

Також повідомлялося, що у листопаді 2023 року стало відомо про плани РФ побудувати військову базу в Лівії.

Нагадаємо також, що у 2019 році командувач самопроголошеної Лівійської національної армії генерал Халіфа Хафтар закликав лояльні йому війська активізувати бої за Тріполі. Він заявив тоді, що Лівійська національна армія повинна переслідувати і знищити сили противника.

Тоді ескалація у Лівії спалахнула на тлі діяльності у країні двох урядів: визнаного міжнародним співтовариством Урядом національної згоди (ПНР) прем'єр-міністра Фаїза Сараджа в Тріполі, та тимчасовим кабінетом міністрів Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, що діяв на сході країни спільно з обраним парламентом і підтримуваний Лівійської національної армії (ЛНА).

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