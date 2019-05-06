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Армия Хафтара намерена активизировать бои за Триполи в мае

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 07:03
Армия Хафтара намерена активизировать бои за Триполи в мае
Фото: Ливия (twitter.com)

Хафтар назвал наступающий Рамадан месяцем священной войны

В Ливии командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" ("ЛНА") генерал Халифа Хафтар призвал лояльные ему войска активизировать бои за Триполи, назвав наступающий Рамадан месяцем священной войны. Об этом говорится в распространенном 5 мая обращении Хафтара, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Генерал заявил, что "Ливийская национальная армия" должна преследовать и разгромить силы противника.

Отмечается, что заявление Хафтара было обнародовано всего через несколько часов после того, как миссия ООН по поддержке Ливии рекомендовала сторонам конфликта объявить гуманитарное перемирие с 04:00 утра понедельника в связи с наступлением месяца Рамадан.

В ООН считают, что режим тишины мог бы быть установлен на неделю с возможностью последующего продления.

Напомним, в результате недавних боев в южной части Триполи в Ливии погибли 187 человек и 1157 получили ранения.

В конце апреля в предместьях Триполи силы правительства Ливии смогли оттеснить армию Хафтара в южных районах города на 1,5 км с занимаемых ими позиций. 

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