В Ливии вспыхнули бои, на улицах танки: что известно

В столице Ливии Триполи развернулись боевые действия между вооруженными группировками. На улицы города выведена военная техника, началась эвакуация гражданских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливийские СМИ.

Министерство иностранных дел Правительства национального единства Ливии обратилось к жителям Триполи с просьбой не покидать дома и "не выходить на улицу, чтобы обеспечить свою безопасность".

Отмечается, что стрельба была слышна в разных частях столицы. По неподтвержденным данным, бои происходят между силами Мисраты и Триполи.

Также появились сообщения, что в аэропорту Митига (примерно в 8 км от Триполи) происходит эвакуация самолетов.

"Администрация международного аэропорта Митига объявляет о полной приостановке авиасообщения и перенаправлении рейсов, прибывающих в аэропорт Митига", - говорится в сообщении издания Libia Today 24.

В сети были обнародованы кадры об обострении в Ливии.

Гражданская война вспыхнула в Триполи Ливии. Больницы призваны перейти в режим чрезвычайной ситуации.



Сообщается, что в ходе боев убит лидер признанного и финансируемого государством ополчения 'Аппарат поддержки стабильности' (АПС) Абдул Гани аль-Кикли.



В мире бардак pic.twitter.com/DoYOsGwDh7 - Adi (@Adi13) 12 мая 2025 г.

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Самолеты, размещенные в аэропорту Митига, перенаправлены в аэропорты Мисураты и Бенгази из-за опасений потенциальных вооруженных столкновений в окрестностях аэропорта.#libyanews #Urgent #Libya_Today pic.twitter.com/muVfrOPx9e - LIBYA TODAY 24 - ENGLISH (@Libyatoday24) 12 мая 2025 г .

Незадолго до эскалации в Ливии был ликвидирован полевой командир Абдула Гани аль-Кикли (Генива), пишет Al Wasat. Он был руководителем службы безопасности президентского совета Ливии. СМИ высказывают предположение, что его убийство могло спровоцировать нынешние столкновения.