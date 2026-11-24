Лівія засудила будь-які іноземні воєнні операції на своїй території та в територіальних водах після удару по російському корвету "Меркурій" у Бенгазі 22 листопада. Від України чекають офіційних пояснень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ і міжнародного співробітництва Лівії.

У лівійському МЗС наголосили: війна Росії проти України не дає жодній зі сторін права переносити бойові дії на територію Лівії. Так само країну не можна використовувати як майданчик для "зведення рахунків".

Тріполі закликав українську владу офіційно пояснити, яким був характер і масштаб оголошених операцій. У міністерстві хочуть перевірити всі обставини, зокрема чи могли лівійську територію або об'єкти використати для планування, проведення чи логістики удару.

За результатами розслідування в Лівії обіцяють ухвалити необхідні дипломатичні та правові рішення.

"Лівія не є стороною російсько-українського конфлікту, і втягувати її в цей конфлікт під будь-яким приводом неприпустимо", - йдеться в заяві.

Кого Тріполі вважає відповідальним

Окремо міністерство звернулося до тих, хто домовляється з іноземними військовими в обхід офіційної влади.

"Будь-які суб'єкти, що діють в односторонньому порядку та укладають військові домовленості із зовнішніми сторонами без дозволу компетентних органів, несуть відповідальність за серйозні наслідки, які можуть виникнути через таку практику. Такі домовленості не можуть розглядатися як позиція Лівійської держави або її офіційні зобов'язання", - зазначили в МЗС.

У відомстві також вважають, що країні потрібно позбутися незаконної іноземної військової присутності.

"Захист національного суверенітету вимагає покласти край незаконній присутності іноземних військових сил, об'єднати військову інституцію та передати всі порти, об'єкти і стратегічні споруди під владу держави та її компетентних установ", - наголосили в МЗС.

На думку міністерства, лівійська земля, порти та води не повинні ставати ареною для війн через посередників. Безпека, суверенітет країни та її людей мають бути важливішими за будь-які зовнішні інтереси чи військові домовленості.

Чому російські кораблі опинилися в Лівії

Після громадянської війни, яка завершилася у 2020 році, Лівія фактично має дві влади. Захід країни контролює визнаний ООН Уряд національної єдності на чолі з Абдельхамідом Дбейбою, схід - адміністрація, яка спирається на Лівійську національну армію Халіфи Хафтара.

Російські військові кораблі базуються саме на військово-морських базах, які контролює Лівійська національна армія. Бенгазі розташований на сході країни.

Вашингтонський інститут близькосхідної політики в аналітичній записці від 6 жовтня висловлював занепокоєння через зростання військової присутності Росії в Лівії.