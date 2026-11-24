Ливия осудила любые иностранные военные операции на своей территории и в территориальных водах после удара по российскому корвету Меркурий в Бенгази 22 ноября. От Украины ждут официальных пояснений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Ливии.

В ливийском МИД подчеркнули: война России против Украины не дает ни одной из сторон права переносить боевые действия на территорию Ливии. Так же страну нельзя использовать как площадку для "свода счетов".

Триполи призвал украинские власти официально объяснить, каким был характер и масштаб объявленных операций. В министерстве хотят проверить все обстоятельства, в том числе могли ливийскую территорию или объекты использовать для планирования, проведения или логистики удара.

По результатам расследования в Ливии обещают принять необходимые дипломатические и правовые решения.

"Ливия не является стороной российско-украинского конфликта, и вовлекать ее в этот конфликт под каким-либо предлогом недопустимо", - говорится в заявлении.

Кого Триполи считает ответственным

Отдельно министерство обратилось к тем, кто договаривается с иностранными военными в обход официальных властей.

"Любые субъекты, действующие в одностороннем порядке и заключающие военные договоренности с внешними сторонами без разрешения компетентных органов, несут ответственность за серьезные последствия, которые могут возникнуть из-за такой практики. Такие договоренности не могут рассматриваться как позиция Ливийского государства или его официальные обязательства", - отметили в МИД.

В ведомстве также считают, что стране нужно избавиться от незаконного иностранного военного присутствия.

"Защита национального суверенитета требует пресечь незаконное присутствие иностранных военных сил, объединить военный институт и передать все порты, объекты и стратегические сооружения под власть государства и его компетентных учреждений", - подчеркнули в МИД.

По мнению министерства, ливийская земля, порты и воды не должны становиться ареной для войн через посредников. Безопасность, суверенитет страны и ее людей должны быть важнее любых внешних интересов или военных договоренностей.

Почему российские корабли оказались в Ливии

После гражданской войны, завершившейся в 2020 году, Ливия фактически имеет две власти. Запад страны контролирует признанное ООН Правительство национального единства во главе с Абдельхамидом Дбейбой, восток - администрация, опирающаяся на Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара.

Российские военные корабли базируются именно на военно-морских базах, контролируемых Ливийской национальной армией. Бенгази расположен на востоке страны.

Вашингтонский институт ближневосточной политики в аналитической записке от 6 октября выражал беспокойство из-за роста военного присутствия России в Ливии.