Більша частина російського корвета "Меркурій" у лівійському Бенгазі затонула, показали супутникові знімки. Під удар потрапило й друге судно, пов'язане з РФ.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 листопада, показують пожежу та вторинні вибухи на російському корветі проєкту 20380 "Меркурій" класу "Стерегущий". Судно стояло на військово-морській базі Бенгазі на сході Лівії.

Того ж дня оприлюднили й супутникові знімки. На них видно, що більша частина корвета перекинулася та затонула.

Що кажуть лівійські військові

Лівійські військові чиновники, пов'язані з Лівійською національною армією, заявили, що українські військові запустили проти "Меркурія" шість морських дронів. Лівійська національна армія пов'язана з Росією, пише ISW.

За їхніми словами, два дрони влучили в корвет. Запустили їх з бази на заході Лівії, де діють українські військові.

Корвет кілька днів стояв у порту Бенгазі. Він супроводжував російські вантажні судна, які можуть перевозити військовий експорт у Середземному морі.

Що відомо про друге судно

Місцеві лівійські медіа 22 листопада опублікували кадри, на яких морські дрони атакують російське вантажне судно "Аскалон" біля узбережжя Бенгазі. Воно пов'язане з військовими та ходить під мальтійським прапором.

"Аскалон" перебуває під українськими санкціями. За повідомленнями, він був частиною конвою з російськими військовими вантажами. Конвой вийшов з Балтійська в Калінінградській області в середині жовтня 2026 року.

На момент публікації звіту ні українські, ні російські посадовці не коментували удари поблизу Бенгазі, зазначає Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, 22 листопада Naval News і Telegram-канал Exilenova+ повідомили, що корвет "Меркурій" майже напевно знищено після потужного вибуху та пожежі в порту.

Згодом Associated Press написало про серйозні пошкодження корвета після атаки морських дронів.

За даними видання, уряд Східної Лівії підтвердив, що корабель зайшов у порт на дозаправку. Разом із Росією лівійці почали розслідування інциденту.