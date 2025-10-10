Лівий берег Києва знову зі світлом після російської атаки, - ДТЕК

Обстріл енергетики 10 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергооб'єктах України. Внаслідок атаки знеструмлення зафіксували у Київській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині.

Через атаку на Київ лівий берег міста залишився без світла та води. Підрозділи ДТЕК, НЕК "Укренерго", КП "Київтеплоенерго" та інші оперативно розгорнули штаб для відновлення.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти можуть завдати нового удару по українській енергетичній інфраструктурі найближчими днями.