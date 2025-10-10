UA

Лівий берег Києва знову зі світлом після російської атаки, - ДТЕК

Фото: на лівому березі Києва відновили світло після атаки РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На лівому березі Києва відновили електропостачання після масованої атаки Росії в ніч на 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Лівий берег знову зі світлом після обстрілів", - повідомили в ДТЕК.

У компанії зазначили, що енергетики продовжують працювати, поки не повернуть світло в кожну родину. 

Обстріл енергетики 10 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергооб'єктах України. Внаслідок атаки знеструмлення зафіксували у Київській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині.

Через атаку на Київ лівий берег міста залишився без світла та води. Підрозділи ДТЕК, НЕК "Укренерго", КП "Київтеплоенерго" та інші оперативно розгорнули штаб для відновлення.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти можуть завдати нового удару по українській енергетичній інфраструктурі найближчими днями.

