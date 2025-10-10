RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Левый берег Киева снова со светом после российской атаки, - ДТЭК

Фото: на левом берегу Киева восстановили свет после атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На левом берегу Киева восстановили электроснабжение после массированной атаки России в ночь на 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Левый берег снова со светом после обстрелов", - сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что энергетики продолжают работать, пока не вернут свет в каждую семью.

 

Обстрел энергетики 10 октября

Напомним, в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В результате атаки обесточивание зафиксировали в Киевской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области.

Из-за атаки на Киев левый берег города остался без света и воды. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления.

При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты могут нанести новый удар по украинской энергетической инфраструктуре в ближайшие дни.

ДТЭККиевЭлектроэнергияВойна в УкраинеАтака дроновОтключения света