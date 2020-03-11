Ливерпуль - Атлетико: где смотреть матч

"Ливерпуль" и "Атлетико" встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно прогнозам букмекеров, подопечные Юргена Клоппа являются явными фаворитами встречи.

11 марта 22:00

Ливерпуль, стадион Энфилд"

Борьба за выход в четвертьфинал турнира развернется в среду, 11 марта, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. В прямом эфире онлайн-трансляцию матча покажет телеканал "Футбол 2". Стартовый свиток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Предыдущая встреча

В первой игре "Ливерпуль" потерпел фиаско в Мадриде от "Атлетико". Теперь действующим победителем турнира предстоит обыграть мадридцев на своем поле с разницей в два и более мячей.

Кто уже пробился в следующий раунд

Накануне "РБ Лейпциг" и "Аталанта" впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Бергамаски обыграли "Валенсию", а немецкий клуб разгромил "Тоттенхэм" - финалиста прошлогоднего розыгрыша турнира.