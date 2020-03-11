Ліверпуль - Атлетіко: де дивитися матч

"Ліверпуль" та "Атлетіко" зустрінуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Згідно з прогнозами букмекерів, підопічні Юргена Клоппа є явними фаворитами зустрічі.

11 березня 22:00

Ліверпуль, стадіон Енфілд "

Боротьба за вихід до чвертьфіналу турніру розгорнеться у середу, 11 березня, на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі. У прямому ефірі онлайн-трансляцію матчу покаже телеканал "Футбол 2". Стартовий свиток пролунає о 22:00 за київським часом.

Попередня зустріч

У першій грі "Ліверпуль" зазнав фіаско у Мадриді від "Атлетіко". Тепер чинним переможцем турніру належить обіграти мадридців на своєму полі з різницею у два і більше м'ячів.

Хто вже пробився у наступний раунд

Напередодні "РБ Лейпциг" і "Аталанта" вперше вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Бергамаскі обіграли "Валенсію", а німецький клуб розгромив "Тоттенхем" - фіналіста минулорічного розіграшу турніру.