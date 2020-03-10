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"РБ Лейпциг" впервые вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Новости » Спорт     10.03.2020 - 23:54
"РБ Лейпциг" впервые вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" (twitter.com/RBLeipzig_EN)

Немецкий клуб выбил финалиста прошлогоднего розыгрыша турнира

"РБ Лейпциг" впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий клуб на домашней "РБ Арена" выбил из розыгрыша турнира английский "Тоттенхэм".

Счет ответной встречи 1/8 финала - 3:0. Дублем в поединке отметился капитан Марсель Забитцер на 10 и 21 минутах. Еще один мяч на 87 минуте забил Эмиль Форсберг. Хозяева превосходили гостей, и преимущество в счете заслужили.

В первом игре в Лондоне "быки" одержали победу с минимальным счетом 1:0. На групповом этапе главного клубного турнира команда заняла первое место, оставив позади "Лион", "Бенфику" и "Зенит". "Шпроты", будучи финалистами прошлогоднего розыгрыша турнира, пропустили в группе вперед "Баварию", позади остались "Олимпиакос" и "Црвена Звезда".

В параллельной встрече определился второй участник 1/4 финала ЛЧ. Им стала итальянская "Аталанта", разгромившая на выезде "Валенсию" - 4:3. В первой игре команда, за которую выступает игрок сборной Украины Руслан Малиновский, также была сильнее испанцев, обыграв их со счетом 4:1.

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