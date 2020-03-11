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Ливерпуль - Атлетико: прогноз букмекеров

Новости » Спорт     11.03.2020 - 15:35
Ливерпуль - Атлетико: прогноз букмекеров
Фото: "Ливерпуль" - "Атлетико" (facebook.com/AtleticodeMadrid)

Специалисты считают фаворитом английский клуб

"Ливерпуль" на своем поле примет "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

11 марта 22:00
Ливерпуль, стадион Энфилд"

По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи является "Ливерпуль". На победу подопечных Юргена Клоппа принимаются ставки с коэффициентом 1,55. В то время как успех "Атлетико" оценивается в 6,90. Ничейный результат встречи равен 4,00.

А вот коэффициент на проход команд в четвертьфинал турнира практически равен. Вместе с тем, у подопечных Диего Симеоне шансы выше, они оцениваются в 1,84, на проход английского клуба дают коэффициент 2,03.

Предыдущая встреча

В первой игре "Ливерпуль" потерпел фиаско в Мадриде от "Атлетико". Теперь действующим победителем турнира предстоит обыграть мадридцев на своем поле с разницей в два и более мячей.

Кто уже пробился в следующий раунд

Накануне "РБ Лейпциг" и "Аталанта" впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Бергамаски обыграли "Валенсию", а немецкий клуб разгромил "Тоттенхэм" - финалиста прошлогоднего розыгрыша турнира.

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