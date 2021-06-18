Ливень затопил улицы Днепра

Этой ночью в городе Днепр произошел сильный ливень, который затопил улицы. В критическом состоянии оказались улицы Байкальская, Воскресенская, Диевка, улицы Виноградная, Каруны и Дементьева.
Об этом сообщает "Информатор".
В результате подтоплений пострадали жилые дома, а в районе надземного пешеходного перехода на Слобожанском проспекте образовалось "озеро". Правую полосу движения затопило так сильно, что несколько автомобилей застряли в луже.
Из-за того, что улицы залило водой, автомобили просто "плавали".
Напомним, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной. В Крыму из-за ухудшения погоды был введен режим ЧС.
Кроме того, гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь вчера ночью. Это стало причиной многочисленных подтоплений жилых домов, залития квартир и щитовых.
Синоптики прогнозируют, что в пятницу дожди накроют восток и юг Украины. В других регионах будет сухо, а также высокая температура воздуха.