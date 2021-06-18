Дожди в 9 областях и жара: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине в пятницу дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В пятницу дожди накроют восток и юг Украины. В других регионах будет сухо, а также высокая температура воздуха.
Прогноз во всех регионах
В южных и восточных областях будут дожди. На другой территории Украины будет переменная облачность и без осадков.
На западе днем будет +25+30, а ночью +13+17.
На севере днем будет +27+29, а ночью +15+17.
В центре ожидается днем +26+29, а ночью +15+17.
На юге днем будет +25+28, а ночью+14 + 18.
На востоке страны днем +26+30, а ночью +14+16.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня будет солнечно. Температура воздуха днем составит +27+29, а ночью +16+18.
Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные - 19-21 июня.
Отметим, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Оккупанты в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.