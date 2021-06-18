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Дожди в 9 областях и жара: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Пятница 18 июня 2021 08:00
Дожди в 9 областях и жара: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине в пятницу дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В пятницу дожди накроют восток и юг Украины. В других регионах будет сухо, а также высокая температура воздуха.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

В южных и восточных областях будут дожди. На другой территории Украины будет переменная облачность и без осадков.

На западе днем будет +25+30, а ночью +13+17.

На севере днем будет +27+29, а ночью +15+17.

В центре ожидается днем +26+29, а ночью +15+17.

На юге днем будет +25+28, а ночью+14 + 18.

На востоке страны днем +26+30, а ночью +14+16.

Дожди в 9 областях и жара: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет солнечно. Температура воздуха днем составит +27+29, а ночью +16+18.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные - 19-21 июня.

Отметим, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Оккупанты в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.

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