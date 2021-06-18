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Злива затопила вулиці Дніпра

Автор: Анастасія Рокитна

Цієї ночі у місті Дніпро сталась сильна злива, яка затопила вулиці. У критичному стані опинилися вулиці Байкальська, Воскресенська, Діївка, вулиці Виноградна, Каруни і Дементьєва.

Про це повідомляє "Інформатор".

В результаті підтоплень постраждали житлові будинки, а в районі надземного пішохідного переходу на Слобожанському проспекті утворилося "озеро". Праву смугу руху затопило так сильно, що кілька автомобілів застрягли в калюжі.

Через те, що вулиці залило водою, автомобілі просто "плавали" ними.

Фото: злива накрила Дніпро (dp.informator.ua)

Нагадаємо, в окупованому місті Керч сталась потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самойленко, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній. У Криму через погіршення погоди був введений режим НС.

Крім того, гроза, блискавки і злива накрили Маріуполь вчора вночі. Це стало причиною численних підтоплень житлових будинків, залиття квартир і щитових.

Синоптики прогнозують, що у п'ятницю дощі накриють схід та південь України. В інших регіонах буде сухо, а також висока температура повітря.

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