Ливень в Одессе: за день выпало 80% месячной нормы осадков

Сообщается, что по состоянию на 15:00 подразделения ГСЧС совершили 40 выездов, эвакуировали и спасли более 30 человек. Ситуация остается сложное на участке в районе Пересыпь. На улицах Атамана Головатого и Черноморского казачества уровень воды достигает от 40 до 90 см.

Также сообщается, что в Одесской области в селе Нерубайское вода из местного пруда вышла из берегов. В результате подтопило 10 частных домов.

В результате непогоды обесточены 23 населенных пункта: Любашевский - 4 населенных пункта, Ширяевский - 1, Беляевский - 11, Белгород-Днестровский район - 7 населенных пунктов. Для восстановления энергоснабжения работают 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.

Фото: последствия ливня в Одессе (dsns.gov.ua)