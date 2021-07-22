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Ливень в Одессе: за день выпало 80% месячной нормы осадков

Автор: РБК-Украина

С начала сильного ливня в Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков. В результате подтоплены дома в нескольких районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на 15:00 подразделения ГСЧС совершили 40 выездов, эвакуировали и спасли более 30 человек. Ситуация остается сложное на участке в районе Пересыпь. На улицах Атамана Головатого и Черноморского казачества уровень воды достигает от 40 до 90 см.

Также сообщается, что в Одесской области в селе Нерубайское вода из местного пруда вышла из берегов. В результате подтопило 10 частных домов.

В результате непогоды обесточены 23 населенных пункта: Любашевский - 4 населенных пункта, Ширяевский - 1, Беляевский - 11, Белгород-Днестровский район - 7 населенных пунктов. Для восстановления энергоснабжения работают 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.

Фото: последствия ливня в Одессе (dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня в Одессе из-за ливня была нарушена работа общественного транспорта.

Также сообщалось, что сегодня Мариуполь залило водой - движение транспорта ограничили, свет отключили.

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