Ливень в Киеве: улицы города затопило

В Киеве сильный ливень затопил улицы, в частности на пересечении проспекта Победы и улицы Шолуденко. Работники гидрослужб КК "Киевавтодор" ликвидируют подтопления.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также наблюдаются затопления на перекрестке улиц Жилянской и Старовокзальной.

Для ликвидации последствий непогоды привлечены 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Отметим, сегодня Киев накрыл сильный ливень. Был сильный дождь, штормовой ветер и гроза. В столице наблюдаются задержки в работе общественного транспорта.

Названы маршруты, по которым произошли задержки в работе троллейбусов и трамваев.

Кроме того, сообщалось, что вместе с ливнем в столице был и град, были опубликованы фото и видео.

Напомним, в Киеве произошло повреждение канализационного коллектора на пересечении проспектов Порика и Правды, работы по ликвидации повреждения продлятся минимум сутки.