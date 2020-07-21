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Задержки общественного транспорта и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве

Киев, Вторник 21 июля 2020 14:05
Задержки общественного транспорта и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве
Фото: ливень в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В работе трамваев и троллейбусов наблюдаются перебои

В Киеве из-за сегодняшнего ливня и сильного ветра произошли подтопления и падение деревьев. Также в столице наблюдаются задержки в работе общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным "Киевпасстранса", из-за скопления воды произошли задержки в работе троллейбусов и трамваев по маршрутам:

  • трамваи - №№ 14; 15, 18 (по ул. Дмитриевская/ул. Полтавская); 11, 12, 16, 19 (по ул. Кирилловская/пив. завод);
  • троллейбусы - №№ 41; 22, 27 (по ул. Гетмана/ ул. Олексы Тихого); 5, 7 (по проспекту Победы/ст.м."Берестейская").

Часть общественного транспорта уже возобновила работу, но курсирует с отклонением от графика.

Кроме того, сильный штормовой ветер стал причиной падения дерева в Святошинском районе Киева. На Борщаговской дерево упало на автомобиль и перекрыло движение по дороге.

Изображение может содержать: растение, дерево, автомобиль, на улице, природа и вода

Фото: поваленное дерево на Борщаговской (facebook.com/SvyatoshinskiyKiev)

Напомним, сегодня погода в Киеве резко ухудшилась; город накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром.

Кроме того, дожди с грозами сегодня прогнозировали в западных и некоторых северных областях Украины.

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