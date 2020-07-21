Задержки общественного транспорта и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве

В работе трамваев и троллейбусов наблюдаются перебои
В Киеве из-за сегодняшнего ливня и сильного ветра произошли подтопления и падение деревьев. Также в столице наблюдаются задержки в работе общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным "Киевпасстранса", из-за скопления воды произошли задержки в работе троллейбусов и трамваев по маршрутам:
Часть общественного транспорта уже возобновила работу, но курсирует с отклонением от графика.
Кроме того, сильный штормовой ветер стал причиной падения дерева в Святошинском районе Киева. На Борщаговской дерево упало на автомобиль и перекрыло движение по дороге.
Фото: поваленное дерево на Борщаговской (facebook.com/SvyatoshinskiyKiev)
Напомним, сегодня погода в Киеве резко ухудшилась; город накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром.
Кроме того, дожди с грозами сегодня прогнозировали в западных и некоторых северных областях Украины.