Задержки общественного транспорта и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве

Фото: ливень в Киеве (РБК-Украина)

В работе трамваев и троллейбусов наблюдаются перебои

В Киеве из-за сегодняшнего ливня и сильного ветра произошли подтопления и падение деревьев. Также в столице наблюдаются задержки в работе общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным "Киевпасстранса", из-за скопления воды произошли задержки в работе троллейбусов и трамваев по маршрутам:

трамваи - №№ 14; 15, 18 (по ул. Дмитриевская/ул. Полтавская); 11, 12, 16, 19 (по ул. Кирилловская/пив. завод);

троллейбусы - №№ 41; 22, 27 (по ул. Гетмана/ ул. Олексы Тихого); 5, 7 (по проспекту Победы/ст.м."Берестейская").

Часть общественного транспорта уже возобновила работу, но курсирует с отклонением от графика.

Кроме того, сильный штормовой ветер стал причиной падения дерева в Святошинском районе Киева. На Борщаговской дерево упало на автомобиль и перекрыло движение по дороге.

Фото: поваленное дерево на Борщаговской (facebook.com/SvyatoshinskiyKiev)

Напомним, сегодня погода в Киеве резко ухудшилась; город накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром.

Кроме того, дожди с грозами сегодня прогнозировали в западных и некоторых северных областях Украины.