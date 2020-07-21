В Киеве перекроют движение и отключат воду в спальном районе

Фото: водоснабжение (РБК-Украина)

Произошло повреждение канализационного коллектора

В Киеве произошло повреждение канализационного коллектора на пересечении проспектов Порика и Правды. Работы по ликвидации повреждения продлятся как минимум сутки.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Для выполнения ремонтных работ пришлось перекрыть движение автотранспорта по проезжей части в районе поврежденного коллектора.

Кроме того, "Киевводоканал" был вынужден временно отключить водоснабжение на жилом массиве Виноградарь.

"Для обеспечения потребностей жителей будут дежурить автоцистерны с питьевой водой", - добавили в КГГА.

Напомним, водоснабжение на Левом берегу планировали на две недели отключить на ряде улиц в связи с гидравлическими испытаниями на водопроводе.

Кроме того, в Киеве с 21 по 23 июля могут вводить ограничения движения на ряде улиц из-за визита президента Швейцарии.