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В Киеве перекроют движение и отключат воду в спальном районе

Киев, Вторник 21 июля 2020 13:37
В Киеве перекроют движение и отключат воду в спальном районе
Фото: водоснабжение (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Произошло повреждение канализационного коллектора

В Киеве произошло повреждение канализационного коллектора на пересечении проспектов Порика и Правды. Работы по ликвидации повреждения продлятся как минимум сутки.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Для выполнения ремонтных работ пришлось перекрыть движение автотранспорта по проезжей части в районе поврежденного коллектора.

Кроме того, "Киевводоканал" был вынужден временно отключить водоснабжение на жилом массиве Виноградарь.

"Для обеспечения потребностей жителей будут дежурить автоцистерны с питьевой водой", - добавили в КГГА.

Напомним, водоснабжение на Левом берегу планировали на две недели отключить на ряде улиц в связи с гидравлическими испытаниями на водопроводе.

Кроме того, в Киеве с 21 по 23 июля могут вводить ограничения движения на ряде улиц из-за визита президента Швейцарии.

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Новости Украины Киевводоснабжениеограничение движения
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