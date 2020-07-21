Злива у Києві: вулиці міста затопило

У Києві через сильну зливу затопило вулиці, зокрема на перетині проспекту Перемоги і вулиці Шолуденка. Працівники гідрослужб КК "Київавтодор" ліквідовують підтоплення.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Також спостерігаються затоплення на перехресті вулиць Жилянської і Старовокзальної.

Для ліквідації наслідків негоди є 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Зазначимо, сьогодні Київ накрила сильна злива. Був сильний дощ, штормовий вітер та гроза. У столиці спостерігаються затримки у роботі громадського транспорту.

Названі маршрути, за якими сталися затримки у роботі тролейбусів та трамваїв.

Крім того, повідомлялось, що разом зі зливою в столиці був і град, були опубліковані фото і відео.

Нагадаємо, у Києві сталося пошкодження каналізаційного колектора на перетині проспектів Порика та Правди, роботи з ліквідації пошкодження триватимуть щонайменше добу.