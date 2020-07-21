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Гроза и штормовой ветер: в Киеве резко ухудшилась погода

Киев, Вторник 21 июля 2020 13:24
Гроза и штормовой ветер: в Киеве резко ухудшилась погода
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В области также объявили штормовое предупреждение

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение. В столице уже идет сильный дождь и штормовой ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждали, что в Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца дня 21 июля, гроза, местами шквал 15-18 м/с.

Київ заливає

Опубліковано Anastasia Rokytna Вівторок, 21 липня 2020 р.

Сейчас в городе гроза, молния, ветер и сильный дождь.

Фото: ураган в Киеве (РБК-Украина)

Как прогнозировалось, сегодня во всех западных некоторых центральных и северных областях будут идти грозовые дожди.

Напомним, в июле 2020 средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Также июнь оказался жарким и в начале месяца было установлено несколько температурных рекордов.

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