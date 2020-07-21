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Ливень в Киеве: улицы города затопило

Киев, Вторник 21 июля 2020 15:30
Ливень в Киеве: улицы города затопило
Фото: дождь (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Для ликвидации последствий непогоды привлечены 72 единицы спецтранспорта

В Киеве сильный ливень затопил улицы, в частности на пересечении проспекта Победы и улицы Шолуденко. Работники гидрослужб КК "Киевавтодор" ликвидируют подтопления.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также наблюдаются затопления на перекрестке улиц Жилянской и Старовокзальной.

Для ликвидации последствий непогоды привлечены 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Отметим, сегодня Киев накрыл сильный ливень. Был сильный дождь, штормовой ветер и гроза. В столице наблюдаются задержки в работе общественного транспорта.

Названы маршруты, по которым произошли задержки в работе троллейбусов и трамваев.

Кроме того, сообщалось, что вместе с ливнем в столице был и град, были опубликованы фото и видео.

Напомним, в Киеве произошло повреждение канализационного коллектора на пересечении проспектов Порика и Правды, работы по ликвидации повреждения продлятся минимум сутки.

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