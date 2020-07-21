ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Злива у Києві: вулиці міста затопило

Київ, Вівторок 21 липня 2020 15:30
Злива у Києві: вулиці міста затопило
Фото: дощ (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Для ліквідації наслідків негоди є 72 одиниці спецтранспорту

У Києві через сильну зливу затопило вулиці, зокрема на перетині проспекту Перемоги і вулиці Шолуденка. Працівники гідрослужб КК "Київавтодор" ліквідовують підтоплення.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Також спостерігаються затоплення на перехресті вулиць Жилянської і Старовокзальної.

Для ліквідації наслідків негоди є 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Зазначимо, сьогодні Київ накрила сильна злива. Був сильний дощ, штормовий вітер та гроза. У столиці спостерігаються затримки у роботі громадського транспорту.

Названі маршрути, за якими сталися затримки у роботі тролейбусів та трамваїв.

Крім того, повідомлялось, що разом зі зливою в столиці був і град, були опубліковані фото і відео.

Нагадаємо, у Києві сталося пошкодження каналізаційного колектора на перетині проспектів Порика та Правди, роботи з ліквідації пошкодження триватимуть щонайменше добу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ливеньулица
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся