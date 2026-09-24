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Claude лише за 21 годину відкрив новий біологічний механізм

15:19 24.09.2026 Чт
3 хв
aimg Ольга Завада
Claude лише за 21 годину відкрив новий біологічний механізм Anthropic запустила масштабну програму наукових досліджень (фото: Getty Images)
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Claude знайшов у вірусах раніше невідому систему, схожу на CRISPR - природний механізм, який дозволяє живим організмам розпізнавати й захищатися від чужорідної ДНК. Для цього ШІ за 21 годину проаналізував понад 200 тисяч фрагментів біокоду.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на пост Даріо Амодеї в X.

Загадкова система ART: що саме знайшов ШІ?

Під час аналізу ДНК вірусів, які вражають бактерії (бактеріофагів), ШІ-агенти виявили нову біологічну структуру та дали їй назву ART (array-associated reverse transcriptase - зворотна транскриптаза, пов'язана з масивом).

Основні особливості нової системи

Будова: ART поєднує в собі особливий фермент (зворотну транскриптазу), сусідній ген-партнер та довгий ланцюжок однакових повторів ДНК, розташованих на однаковій відстані один від одного.

Схожість із CRISPR: за своєю архітектурою та послідовністю повторів ця структура має спільні риси із відомими CRISPR-системами, які бактерії використовують для захисту, а вчені - для редагування геному.

Загадкова функція: точне біологічне призначення та механізм дії системи ART у життєдіяльності бактеріофагів наразі залишаються невідомими, тому дослідники лише готуються до її подальшого вивчення.

Лише 21 година роботи замість багатьох місяців

Відкриття відбулося у межах нової біологічної програми Anthropic з аналізу ДНК-послідовностей (Life Sciences). Для проведення так званого "геномного майнінгу" компанія залучила мережу з приблизно 950 ШІ-агентів.

Масштаб та результати дослідження:

Час роботи: мережа агентів провела масштабний аналіз даних усього за 21 годину.

Обсяг обчислень: під час аналізу алгоритми використали близько 210 мільйонів токенів.

Етапи відбору: ШІ-агенти опрацювали понад 200 000 зворотних транскриптаз, виокремили близько 3 500 потенційних систем і зрештою звузили коло до 20 найперспективніших кандидатів для підготовки детальних наукових звітів.

За оцінками Anthropic, виконання такого обсягу аналітичної роботи фаховим науковцем вимагало б кількох тижнів або навіть місяців кропіткої праці.

Читайте більше: Anthropic оновила Opus 5.5: топовий ШІ став дешевшим й швидшим

Як Claude "побачив" приховані повтори ДНК?

Ключ до відкриття знайшов один із ШІ-агентів, який звернув увагу на нетипову групу генів і почав детальніше аналізувати ділянку ДНК навколо.

Алгоритм виявив незвичний набір повторюваних фрагментів поруч із геном зворотної транскриптази. Раніше цей патерн залишався непоміченим - це показує, як ШІ може знаходити невідомі біологічні механізми у величезних масивах генетичних даних.

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