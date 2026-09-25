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ШІ виходить у космос: Google відправляє на орбіту свій перший тестовий процесор

10:03 25.09.2026 Пт
3 хв
aimg Ольга Завада
ШІ виходить у космос: Google відправляє на орбіту свій перший тестовий процесор Техногігант планує перевірити, як ШІ працює в умовах космосу (фото: Planet)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google відправить у космос мікро-дата-центр зі штучним інтелектом - супутник із чотирма спеціалізованими чипами TPU має вирушити на орбіту вже 1 жовтня.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Planet.

Технічні параметри першого космічного тестового стенда

За заявою, експериментальний модуль не є повноцінним дата-центром у класичному розумінні, а являє собою "тестову систему мінімальної конфігурації".

Основні характеристики супутника MVP

Апаратне забезпечення: 4 тензорні процесори (TPU), сукупна потужність яких відповідає одному стандартному серверу.

Енергоспоживання: живлення здійснюється від сонячних панелей потужністю 1 кВт (еквівалент споживання побутового фена).

Тривалість місії: супутник оброблятиме прості ШІ-запити протягом одного року, а загальний термін перебування на орбіті до сходження в атмосферу становитиме шість років.

Інженерні виклики: радіація та охолодження

Головною перешкодою для функціонування мікросхем у космосі є жорстке випромінювання та відсутність конвекційного охолодження. Попередні випробування системи проводилися в Ядерній лабораторії Крокера.

Методи протидії космічним факторам

Захист від інверсії бітів: радіація спричиняє спотворення двійкового коду ("bit flips"). Основним методом усунення таких помилок на першому етапі стане програмне перезавантаження чипів.

Система тепловідводу: запатентована технологія охолодження на основі провідних матеріалів скидає тепло у вакуум, проте вона здатна безперервно працювати лише близько 15 хвилин. Після цього процесори потребують зупинки для охолодження.

Загроза космічних променів: високоенергетичні фізичні частинки здатні пробивати напівпровідникові структури та спричиняти фізичне розплавлення елементів.

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Перспективи та масштабування

У Google закликають суспільство утриматися від завищених очікувань, наголошуючи, що розгортання повноцінно функціонуючих космічних систем вимагатиме багатьох років і значних інвестицій.

Заплановані етапи розвитку проєкту

Наступні запуски: у 2027 році компанія планує вивести на орбіту ще два аналогічні супутники.

Створення орбітальної мережі: підсумкова мета передбачає формування групи з 80 супутників, які летять у щільному строю для спільної обробки ШІ-запитів.

Великогабаритні модулі: техногігант розглядає концепцію створення орбітальної платформи завбільшки з футбольне поле.

Точний обсяг фінансування проєкту Google наразі не розголошує.

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