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У Лівані внаслідок ізраїльського удару вбито командира елітного підрозділу "Хезболли"

Понеділок 08 січня 2024 16:46
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У Лівані внаслідок ізраїльського удару вбито командира елітного підрозділу "Хезболли" Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У південному Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув старший командир елітних сил "Хезболлах Радван".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання в органах безпеки заявили, що було вбито Віссама аль-Тавіля, заступника голови одного з підрозділів сил Радван. За їхніми словами, він і ще один боєць "Хезболли" загинули, коли їхній автомобіль був підбитий під час удару по ліванському селу Мадждаль-Сельм.

"Це дуже болючий удар", - сказало одне з джерел у службі безпеки.

Інше джерело заявило, що "тепер усе піде криво і навскіс".

Унаслідок ізраїльських бомбардувань загинули понад 130 бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану відтоді, як почалися транскордонні обстріли після нападу ХАМАС на ізраїльську територію 7 жовтня. Ще 19 було вбито в Сирії.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці минулого року міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ вживе заходів, щоб зрушити бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.

Раніше 6 січня ізраїльські військові завдали ряд ударів по південному Лівану після того, як рано вранці північною частиною Ізраїлю було випущено близько 40 ракет.

Також повідомлялося, що 20 грудня 2023 року винищувачі армії оборони Ізраїлю атакували оперативний командний центр "Хезболли" в Лівані.

Раніше сили та засоби ізраїльської ППО перехопили один із літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

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