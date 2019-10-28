В Ливане протестующие заблокировали главную автотрассу

В Ливане протестующие заблокировали многочисленные дороги в знак протеста против правительства страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что сотни брошенных посреди дороги автомобилей заблокировали движение по важнейшей автомагистрали, связывающей север и юг Ливана, и другим дорогам.

Активисты также устроили сидячие забастовки и воздвигли баррикады на других транспортных узлах. Они требуют отставки правительства в полном объеме. Политические уступки премьер-министра Саада Харири их не устраивают.

Ожидается, что сегодня силовики вновь попытаются оттеснить активистов с дорог и улиц.

Напомним, в Ливане тысячи демонстрантов образовали цепь национального единства. Тысячи ливанских протестующих образовали живую цепь, которая соединила северную и южную части Ливана. К такому шагу они прибегли во время антиправительственных выступлений в воскресенье, 27 октября.В то же время в рамках массовых антиправительственных выступлений в воскресенье митингующие и в дальнейшем блокировали главные дороги страны, призывая правительство страны подать в отставку. Банки, школы и крупные предприятия объявили, что пока что будут оставаться закрытыми.

Как сообщало РБК-Украина, протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.

Кроме того, 21 октября на фоне протестов, правительство Ливана приняло пакет рефом, которым планирует успокоить демонстрантов. В частности планируется сокращение зарплат министров и депутатов парламента вдвое.